Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (RAKUS) aicina skolas pieteikties nodarbībām par atkarību izraisošu vielu lietošanas sekām, pavēstīja RAKUS Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lineta Mikša.
Viņa informē, ka RAKUS Mācību centrs sadarbībā ar Intensīvās terapijas klīnikas speciālistiem šonedēļ organizēja pirmo izglītojošo nodarbību 6. līdz 8. klašu skolēniem "Drošais ceļš: Patiesība, ko tev nestāsta par narkotikām". Nodarbības laikā skolēniem skaidroja narkotiku, alkohola, smēķēšanas un citu atkarību izraisošu vielu lietošanas iespējamo ietekmi uz veselību.
Nodarbības mērķis ir jauniešiem saprotamā un vecumam atbilstošā veidā skaidrot, kādas sekas cilvēka veselībai un dzīvībai var radīt atkarību izraisošu vielu lietošana. Tās saturs balstīts RAKUS speciālistu ikdienas pieredzē, ārstējot pacientus pēc dažādu vielu pārdozēšanas un saindēšanās.
Nodarbība veidota kā saruna ar slimnīcas speciālistiem.
Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt ārstu skaidrojumu par atkarību izraisošu vielu lietošanas riskiem, iespējamām sekām un situācijām, ar kurām mediķi sastopas klīniskajā darbā.
Intensīvās terapijas klīnikas vadītājs, toksikologs Roberts Stašinskis uzsver, ka pusaudžu vecumā par atkarību riskiem ir jārunā tieši, godīgi un vecumam atbilstošā veidā. "Mūsu klīnikā nonāk pacienti, kuru veselība un dzīvība ir apdraudēta dažādu vielu lietošanas dēļ, tāpēc šī nav teorētiska saruna. Jauniešiem ir svarīgi saprast, kas notiek ar cilvēka organismu pēc narkotiku, alkohola vai citu vielu lietošanas, un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem," saka Stašinskis.
Pēc Mikšas teiktā, RAKUS speciālistu pieredze liecina, ka 6. līdz 8. klase ir vecumposms, kad jauniešus īpaši svarīgi uzrunāt ar saprotamu, atklātu un profesionāli pamatotu sarunu par veselības riskiem un personīgās izvēles sekām.
Pēc pirmās nodarbības RAKUS Mācību centrs plāno šādas nodarbības piedāvāt arī 2026./2027. mācību gadā. Tās paredzēts organizēt reizi mēnesī, iepriekš saskaņojot norises laiku ar skolu.
Skolas, kuras vēlas pieteikt skolēnu grupas dalībai nodarbībā, aicinātas sazināties ar RAKUS Mācību centru. Nodarbība ir maksas pakalpojums saskaņā ar Mācību centra cenrādi.
Aptauja
Kur jūs vērstos vispirms, ja saskartos ar smagām psiholoģiskām problēmām?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu