Itālijā aizturēti pieci migranti no Āfrikas aizdomās par 32 gadus vecas Kolumbijas tūristes nolaupīšanu un grupveida izvarošanu trīs dienu garumā.
Sievieti noziedznieku lamatās ievilinājis kāds vīrietis, kurš Romas centrā pie Termini stacijas apgalvojis, ka var viņai pārdot hašišu. Pēc tam tūriste sagūstīta, mikroautobusā nogādāta pamestā ēkā Romas austrumu nomalē, sazāļota un vairākkārt izvarota, līdz izdevies pusizģērbtai aizbēgt. Kāds itāļu vīrietis viņu atradis un nogādājis slimnīcā.
Izsaukta policija, kas uz karstām pēdām aizturēja divus Gambijas, divus Nigērijas un vienu Mali pilsoni, vecumā no 29 līdz 43 gadiem. Likumsargi atklāja, ka minētajā ēkā apmetušies 22 migranti bez dokumentiem, no tiem 11 nogādāti aizturēšanas centrā tālākai izraidīšanai.
Laikraksts "La Repubblica" citē sievietes stāstīto: "Viens no viņiem norāva man drēbes un izmantoja mani, pēc tam ieradās otrs vīrietis un uzreiz pēc tam trešais. Viņi turpināja man atkārtot: "Ja tu aizbēgsi, mēs tevi nogalināsim. (..) Viņi mani ieslēdza būdā ar piekaramo atslēgu."
Šis gadījums atkal uzkurinājis plašu sašutumu un politiskās debates. Uzņēmēji un iedzīvotāji pauž bažas, ka šādas ziņas starptautiskajos medijos var nopietni ietekmēt pilsētas reputāciju un drošības tēlu ārvalstu viesu acīs.
Itālijas labējā spārna politiķi un valdošās koalīcijas pārstāvji no premjerministres Džordžas Meloni partijas "Itālijas brāļi" to pasniedz kā pierādījumu, ka nelegālā imigrācija apdraud valsts drošību. Tiek pieprasīta stingrāka robežkontrole un tūlītēja nelegālo migrantu deportācija.
Opozīcijas un labējo spēku politiķi aicina Romas pašvaldību steidzami likvidēt pamestās ēkas, kas bieži kļūst par nelegālo migrantu apmetnēm un noziegumu vietām. Tikmēr kreisā spārna politiķi nosoda pašu noziegumu un pieprasa bargus sodus izvarotājiem, bet vienlaikus aicina neizmantot šo traģēdiju rasu naida kurināšanai un nevainot visus migrantus bez izņēmuma.
Derdzīgais noziegums izpelnījies sašutumu arī soctīklu komentētāju vidū Āfrikas valstīs, kas turklāt apzinās, ka tas veicina naidu pret viņu tautiešiem Eiropā.
"Lūdzu, dodoties uz svešu valsti, cieniet tās likumus, izvairieties no pārkāpumiem un noziegumiem, un nebojājiet mūsu reputāciju," "What’s on Gambia" lapā "Facebook" raksta Famara Mannehs.
Dati par noziedzību Itālijā un kopumā Eiropā rāda, ka ārvalstnieku īpatsvars starp aizdomās turētajiem un ieslodzītajiem ir proporcionāli lielāks nekā viņu skaits sabiedrībā, taču pētnieki un statistikas iestādes uzsver krasu atšķirību starp legālajiem un nelegālajiem imigrantiem.
Saskaņā ar Itālijas Nacionālā statistikas institūta un Iekšlietu ministrijas datiem aptuveni 34,7% no visiem aizdomās turētajiem ir ārzemnieki, kamēr no kopējā valsts iedzīvotāju skaita imigranti veido aptuveni 9%. Atsevišķos mantiskos noziegumos, piemēram, ielu laupīšanās, ārvalstnieku īpatsvars aizturēto vidū pārsniedz 60%. Par seksuālu vardarbību aizturēto vidū aptuveni 42,2% ir ārvalstnieki. Legālo imigrantu noziedzības līmenis ir gandrīz identisks Itālijas pilsoņu līmenim. Vairāk nekā divas trešdaļas (aptuveni 67,5%) noziegumu, ko pastrādā ārvalstnieki, veic nelegālie imigranti. Tas tiek skaidrots ar nodarbinātības iespēju trūkumu un sociālo atstumtību. Lielākā daļa patvēruma meklētāju un nelegālo migrantu ir jauni vīrieši bez stabiliem ienākumiem – grupa, kurai statistiski visā pasaulē ir visaugstākais risks iesaistīties noziedzībā.
Eiropas Savienībā vidēji 21% cietumnieku ir ārvalstu pilsoņi. Luksemburgā tie ir 75,8%, Austrijā un Kiprā virs 50%, bet Francijā un Vācijā vietējo pilsoņu skaits cietumos būtiski pārsniedz ārzemnieku skaitu.
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