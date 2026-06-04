Ministru kabinets rīkos sēdes vairākas dienas nedēļā, arī Saeima vasarā gatavojas sanākt ārkārtas sēdēs. 

Pēc Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") valdības apstiprināšanas ir pagājusi nedēļa, kuras laikā ir notikusi pirmā valdības sēde un kļuvis redzams, ka šī valdība plāno ieviest jūtamas pārmaiņas. Tā arī cenšas būt pieejamāka, atklātāka, cilvēkiem saprotamāka un, iespējams, arī interesantāka. Ierobežotajam valdības pilnvaru termiņam un neskaidrajai ģeopolitiskajai situācijai ir pakārtota arī valdības darba organizācija. Citos apstākļos Ministru kabinetam, kas iepriekšējās vasarās divas nedēļas devās atvaļinājumā, mainoties "dežūrministriem", nebūtu nepieciešams strādāt šādā krīzes režīmā.

Tagad valdības sēdes notiks divas vai pat trīs reizes nedēļā. Vasarā ārkārtas sēdēs ir gatava strādāt arī Saeima, otrdien apstiprināja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Situāciju vēl kritiskāku padarot ne tikai īsais valdības pilnvaru laiks, bet arī atklātais, ka iepriekšējā Evikas Siliņas ("JV") valdība saviem pēctečiem atstājusi negaidītu mantojumu, par ko premjers A. Kulbergs informēja otrdien preses konferencē. Vicinot biezu dokumentu paku, viņš teica, ka tajā ir 785 iepriekšējās valdības nepaveiktie darbi – "neizstrādātie noteikumi un citas lietas". Nepadarīto darbu "topa" augšgalā esot Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Veselības ministrija. Ja līdz šim kāds nebija pievērsis uzmanību A. Kulberga solījumam runāt atklātu un tiešu valodu, tad tagad varētu sākt tam noticēt.

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