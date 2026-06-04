Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju, ka 2024. gada 23. augustā Augšdaugavas novadā kādā privātmājā ieradās divas personas, kuras bija ģērbušās kāda dienesta formā. Pielietojot fizisku spēku, vīrieši nolaupīja mantas. Likumsargi, veicot pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidroja, ka vīriešus, kuri pastrādāja laupīšanu, atbalstīja un veicināja noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vēl divas citas personas — 1988. un 1991. gadā dzimuši vīrieši. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu pret abiem laupīšanas atbalstītājiem un lietu nosūtījuši prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē VP.
2024. gada 23. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu par to, ka šajā dienā Augšdaugavas novadā divi vīrieši tērpušies kāda dienesta darbinieku formastērpos ieradās privātmājā, kur pielietoja fizisku spēku un vardarbību pret sievieti un vīrieti, kuri atradās mājā, un nolaupīja mobilo telefonu un planšetdatoru.
Veicot procesuālās darbības uzsāktajā kriminālprocesā, amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu un 2024. gada 26. augustā aizturēja 1982. un 1993. gadā dzimušus vīriešus, kuriem vēlāk tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājums. Vīrieši noziedzīgo nodarījumu pastrādāja personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, mantkārīgu nolūku vadīti.
Pirmstiesas izmeklēšanā likumsargi noskaidroja, ka laupīšanu izdarījušos vīriešus atbalstīja vēl divas personas — 1988. un 1991. gadā dzimuši vīrieši, kuri atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pret šiem vīriešiem no sākotnējā kriminālprocesa tika izdalīts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas, proti, par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Tāpat pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās daļas, proti, par atbalstītāju uzskatāma persona, kas apzināti veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, norādījumus, līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai, kā arī persona, kas iepriekš apsolījusi noslēpt noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus, noziedzīga nodarījuma pēdas vai noziedzīgā kārtā iegūtos priekšmetus vai arī iepriekš apsolījusi iegādāties vai realizēt šādus priekšmetus. Kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 273. panta, proti, par valsts amatpersonas nosaukuma vai varas patvaļīgu piesavināšanos nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu pret laupīšanas atbalstītājiem — 1988. un 1991. gadā dzimušajiem vīriešiem. 2026. gada 29. maijā kriminālprocess nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pret 1982. un 1993. gadā dzimušajiem vīriešiem, kuri paveica laupīšanu, kriminālprocess kriminālvajāšanai bija nosūtīts jau 2024. gada 16. decembrī un 2025. gada 6. janvārī nosūtīts izskatīšanai tiesai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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