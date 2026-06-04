"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" hronoloģiski pēdējā (2025., Nr. 2.) numurā lasāms pētījums par politisko sistēmu Lietuvā starpkaru periodā un jau pēc neatkarības atgūšanas. Analīzē ir arī sadaļa par prezidenta vēlēšanām (atgādināšu, ka kaimiņvalstī pirmo amatpersonu izvēlas nevis parlaments, bet vispārējās vēlēšanās). 

Savukārt interesantais ir tas, ka pirmajā kārtā uzvarējušais var arī neuzvarēt nākamajā. Piemēram, 1997. gadā valsts prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā pārliecinoši uzvarēja Artūrs Paulasks ar 45,8%, tomēr otrajā zaudēja Valdam Adamkum, kurš savukārt pirmajā kārtā ieguva 27,9%. 2019. gadā Ingrīda Šimonīte saņēma 31,2%, tomēr otrajā kārtā zaudēja Gitanam Nausēdam, kurš savukārt pirmajā kārtā ieguva 30,9% (129.–130. lpp.). Tātad otrajā kārtā, kura nepieciešama, ja viens no kandidātiem nav ieguvis t. s. absolūto vairākumu (vairāk par 50% balstu un vairāk par 50% vēlētāju aktivitātes), daļa vēlētāju izlemj, ka pareizāk ir izvēlēties kandidātu, kuru iepriekš viņi nav atbalstījuši. Šis modelis vēl krāšņāk redzams Francijā, kur nu jau krietnu laiku, piemēram, mēreni kreisie otrajā kārtā labāk balso par labējo kandidātu, lai tikai neuzvarētu Marina Lepēna.

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