Keniju satriecis traģisks ugunsgrēks skolas kopmītnē, kurā gāja bojā 16 meitenes, un vainojama ir tīša dedzināšana. Policija apcietinājusi deviņas skolnieces, videonovērošanas kameru ieraksti liecina, ka viņas ar sērkociņiem un parafīnu aizdedzināja matraci.
Nelaime notika 28. maijā Utumiši meiteņu skolā valsts vidienē, kad audzēknes bija devušās pie miera. Skolas saimniecības vadītājai neizdevās atvērt aizslēgto avārijas izeju, bērni panikā bēga caur vienīgajām durvīm, taču visiem neizdevās izkļūt ārā. Pašlaik turpinās DNS testi, lai noskaidrotu identitāti dažām bojāgājušajām, kuru ķermeņi pārogļojušies līdz nepazīšanai.
Ievainojumus guva aptuveni 79 skolnieces, septiņas no viņām ar aviāciju nogādātas galvaspilsētā Nairobi, lai saņemtu specializētu medicīnisko palīdzību. Šo skolu pārvalda un sponsorē Kenijas policijas dienests, un lielākā daļa audzēkņu ir likumsargu meitas. Traģēdijas laikā šeit atradās 202 skolnieces. Sākotnējā izmeklēšanā izskanējis, ka divi skolotāji, iespējams, bijuši informēti par plāniem izraisīt ugunsgrēku, taču nav rīkojušies, lai to novērstu.
Kopš šā gadījuma dažādās valsts vietās liesmas izcēlušās vēl piecās skolās, Kenijas Sarkanais Krusts kopš 2026. gada sākuma reaģējis jau uz 37 skolu ugunsgrēkiem. Nevienā citā cietušo nav bijis. Skolu ugunsgrēki Kenijā ir izplatīta parādība; postošākais notika 2001. gadā, kad Mačakosas apgabalā gāja bojā 67 skolēni, 2024. gadā Njeri apgabalā dzīvību zaudēja 21 bērns.
Klases un kopmītnes bieži ir pārpildītas, bet ugunsdzēsības aprīkojums reti kad viegli pieejams. Ugunsgrēkos reizēm vainojami bojājumi elektrotīklā, taču bijuši arī gadījumi, kad skolēni nodedzina skolu disciplīnas problēmu un protestu dēļ.
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