Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, pirmdien netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi plānots, liecina informācija Valsts kases tīmekļvietnē.
Atbilstoši Ministru kabineta (MK) dotajam uzdevumam Valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedza balsojumu.
Valsts balsojuma pozīcija iepriekš tika apstiprināta MK sēdes slēgtajā daļā.
Atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs "airBaltic" piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs.
"airBaltic" paziņojumā obligāciju turētājiem bija norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu, kas jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, kapitalizāciju. Proti, procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīti obligāciju pamatsummai.
Tāpat bija plānots lemt par atbrīvojumu no prasības ievērot obligāciju apkalpošanas rezerves konta nosacījumus attiecībā uz šiem diviem procentu maksājumu periodiem, kā arī par atbrīvojumu no obligācijās noteiktajām minimālajām likviditātes prasībām, lai obligacionāri uz laiku atteiktos no tiesībām uzskatīt prasību neizpildi par saistību pārkāpumu.
Paziņojumā teikts, ka "airBaltic" veic visaptverošu kapitāla struktūras pārskatīšanu, tādēļ lidsabiedrība plāno piesaistīt pagaidu finansējumu, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti laikā, kamēr tiek veikta pārskatīšana. Obligacionāri varēs piedalīties iespējamajā pagaidu finansējumā, kad tiks izstrādāti pagaidu finansējuma noteikumi.
Lai nodrošinātu lielāku elastību un ļautu "airBaltic" efektīvi un paātrināti īstenot pagaidu finansējumu un ar obligācijām saistītos grozījumus nākotnē, "airBaltic" lūgs obligacionāru piekrišanu noteiktu trasta līgumā paredzēto sapulču prasību grozīšanai.
Tostarp plānots samazināt minimālo paziņošanas termiņu jaunām obligacionāru sapulcēm no 21 dienas līdz septiņām dienām. Savukārt attiecībā uz sapulcēm, kas atliktas nepietiekama kvoruma dēļ, agrāko datumu, kad šāda sapulce var tikt atkārtoti sasaukta, plānots mainīt no 14 dienām uz trim dienām.
Vienlaikus plānots mainīt kvoruma prasības, kurās tiek pieņemta "īpaša kvoruma rezolūcija". Plānots noteikt, ka jaunām sapulcēm nepieciešami obligacionāri, kuri pārstāv vismaz 25% no obligāciju kopējās nominālvērtības, bet atkārtoti sasauktām sapulcēm pietiks ar vismaz vienu obligacionāru.
Viens no darba kārtības jautājumiem paredz atļaut uzņemties papildu parādsaistības, kas nepieciešamas pagaidu finansējuma īstenošanai, tostarp atbilstošus kreditoru savstarpējos līgumus ("intercreditor arrangements"), kas tiks iesniegti obligacionāriem pirms sapulces.
Obligāciju turētāju kopsapulces papildziņojumā teikts, ka emitents vēlas atkārtoti apstiprināt, ka tā lidojumu programma turpināsies atbilstoši plānotajam grafikam gan laikā, kad notiek sarunas par pagaidu finansējuma noteikumiem, gan laikā, kad tiek veikts kapitāla pārskatīšanas process. Pasažieru pārvadājumu traucējumi nav sagaidāmi, teikts paziņojumā.
2024. gadā "airBaltic" emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi gadā, tostarp valsts iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā.
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