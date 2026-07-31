Komentējot iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda (“Progresīvie”) atlaišanu, bijusī valdības vadītāja Evika Siliņa (“Jaunā Vienotība”) norādīja, ka dronu incidenti nebūt nav bijusi vienīgā problēma ministrijas darbā, tas drīzāk būtu uzskatāms par pēdējo pilinu neapmierinātības traukā. Vai no pašreizējā ministra Raivja Meļņa, kuram ir ilgstoša darba pieredze Nacionālajos bruņotajos spēkos, varam sagaidīt kaut ko līdzīgu revīzijai un godīgu komunikāciju par problēmām nozarē, kas radušās iepriekšējos gados?
Kas īsti bija iemesls, kāpēc iepriekš Latvijā ielidojuši droni netika notriekti, bet pēc ministra maiņas jau pie pirmā gadījuma tas tika izdarīts? Ko R. Melnis atbildēs Latgales pašvaldību vadītāju aicinājumam palielināt NATO sabiedroto klātbūtni robežas tuvumā, kā arī Valsts Robežsardzes prstāvju un iekšlietu ministra mudinājumiem NBS aktīvāk iesaistīties austrumu robežas apsardzē.
Raidieraksta “Aizsardzības līnija” 2. epizodē žurnālista Māra Antoneviča saruna ar aizardzības ministru Raivi Melni.
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“Aizsardzības līnija” ir “Latvijas Avīzes” raidieraksts, kas veltīts dažādiem drošības jautājumiem, tajā skaitā arī informatīvā kara tematikai.
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