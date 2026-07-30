Valsts prasmju pārvaldības platformā "Stars" pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei, informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
Atbalstu var saņemt tikai tās personas, kuras iepriekš nav saņēmušas publisko finansējumu projektā "Digitālās prasmes lietpratējiem".
Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā "Stars". Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un pieci studiju moduļi, kuros var apgūt programmēšanu, kiberdrošību, mākslīgā intelekta risinājumus, digitālo mārketingu, e-komerciju un projektu vadību.
Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, un to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Pēc pieteikuma apstiprināšanas dalībnieka individuālajā mācību kontā piešķirs 500 eiro izvēlētās programmas apguvei.
Plašāka informācija par pieteikšanos un mācību piedāvājumu pieejama vietnē "stars.gov.lv".
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