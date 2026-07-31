1188.lv interviju ciklā “Un tā tas sākās” īpašajā raidījumā leģendārā dziedātāja Laima Vaikule stāsta par vecāku ietekmi uz savu personību, atzīstot, ka daudzās rakstura īpašībās ir ļoti līdzīga mammai.
“Es esmu pilnīga mammas kopija,” saka Vaikule. Viņa stāsta, ka no mammas mantojusi atturību. “Manai mammai bija ļoti laba gaume. Varbūt kaut kas, kas man ir iznācis, tas ir arī no viņas,” viņa spriež.
Māksliniece uzskata, ka atturība zināmā mērā raksturīga arī latviešiem kopumā. “Mēs nevaram uzreiz apķert viens otru. Viss notiek mierīgi, lēnām, pamazām – pielaižot cilvēku sev klāt,” viņa skaidro.
Tieši šī rakstura īpašība reizēm radījusi priekšstatus par viņu. “Krievijā mani sauca par Sniega karalieni. Es viņiem likos pārāk auksta,” atceras Vaikule, uzsverot, ka ārējā atturība nenozīmē vienaldzību, bet gan piesardzību un nepieciešamību cilvēkiem uzticēties pakāpeniski.
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