Kokrūpnieku lieta kļuvusi par jaunu pārbaudījumu Andra Kulberga valdības stabilitātei. Lai gan vēl pirms dažām dienām šķita, ka koalīcijas partneriem šajā jautājumā ir kopīgs viedoklis, tagad starp partijām izveidojušās domstarpības par to, kā rīkoties ar Ģenerālprokuratūras prasību pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus, vēsta 360TV Ziņas.
Strīda centrā ir 2023. gadā, vēl Evikas Siliņas valdības laikā, piešķirtās atlaides kokrūpniekiem valsts koksnes iegādē. Ģenerālprokuratūra uzskata, ka lēmumi balstīti uz nepatiesu informāciju un radījuši valstij būtiskus zaudējumus, tādēļ aicinājusi valdību tos atcelt.
Ja valdība šo prasību atbalstītu, uzņēmumiem būtu jāatmaksā valstij atlaižu radītā cenu starpība. Taču Ministru prezidents Andris Kulbergs norādījis, ka valdība juridiski šo lēmumu vairs nevar mainīt.
“Ir izpildīts Ministru kabineta lēmums. Tur nav ko atpildīt – viņu nevar atkal atvērt un pa citam izpildīt. Līdz ar to mēs juridiski nevaram izpildīt Ģenerālprokurora prasību,” sacīja Kulbergs.
Pēc šiem izteikumiem valdības partneru kritika sākotnēji nesekoja, radot iespaidu, ka koalīcijā par jautājumu valda vienprātība. Tomēr pēc pāris dienām “Jaunā Vienotība” aicināja valdību vēlreiz atgriezties pie Ģenerālprokuratūras protesta izskatīšanas, bet atsevišķi partijas politiķi sāka publiski apšaubīt Kulberga pozīciju.
Vienlaikus kļuvis zināms, ka valdības sēdē no “Jaunās Vienotības” puses oficiālu iebildumu pret lēmumu nebija. Balsojumā vienīgi ārlietu ministre Baiba Braže atturējās.
Koalīcijas partneri gan uzsver – valdība turpina darbu un domstarpības esot saistītas ar juridisku jautājumu, nevis valdības krīzi.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis norāda, ka koalīcija ir stabila, taču nepieciešams skaidrot atšķirīgos viedokļus. Arī veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka valdībai līdz vēlēšanām vēl jāīsteno daudzi iesāktie darbi.
“Mēs strādājam, mums ir daudz darbu, kas jāizdara, katram ministram ir plāni, ko vajag izpildīt valsts labā, un līdz vēlēšanām ir palikuši divi mēneši,” norādīja Abu Meri.
Tikmēr Andra Kulberga pārstāvētajā “Apvienotajā sarakstā” kritizēta “Jaunās Vienotības” komunikācija. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns aicināja koalīcijas partnerus izvairīties no priekšvēlēšanu retorikas.
“Mums ir jābūt spējīgiem savaldīt savas emocijas, varbūt baidoties par vēlēšanu rezultātu. Mēs nedrīkstam nodarboties ar spekulācijām,” sacīja Smiltēns.
Tikmēr Ģenerālprokuratūra pagaidām atturas komentēt turpmāko rīcību. Tā norādījusi, ka vispirms izvērtēs valdības sniegto argumentāciju par atteikumu atcelt strīdīgos lēmumus un tikai pēc tam informēs par saviem nākamajiem soļiem.
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