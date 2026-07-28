Godalgotā amerikāņu dziedātāja Kārlija Saimone, kas pazīstama ar tādiem hitiem kā "Coming Around Again" un "You're So Vain", pirmdien pavēstīja, ka viņai diagnosticēta Parkinsona slimība.
83 gadus vecā dziedātāja paziņojumā apliecināja, ka "ir mācījusies dzīvot ar Parkinsona slimību".
"Man bija nepieciešams zināms laiks, lai izprastu diagnozi, pielāgotos tai un izlemtu, cik daudz par to vēlos runāt publiski," klāstīja Saimone.
"Parkinsona slimība katram izpaužas atšķirīgi, un tā var būt neparedzama. Dažās dienās esmu tik nogurusi, ka vispār nespēju sākt dienu. Citās dienās tā man dod nedaudz vairāk brīvības kustēties, domāt, strādāt un justies kā pašai," norādīja māksliniece.
Dziedātāja un dziesmu autore pauda, ka radusi patvērumu mūzikā un ka šajā periodā sākusi ierakstīt jaunu albumu "Comes in Waves" - pirmo jauno oriģināldziesmu kopu kopš 2008. gada.
Jaunais albums klajā nāks 14. augustā.
Saimone kļuva par pasaules mēroga zvaigzni ar 1972. gada albumu "No Secrets". Šī albuma kompozīcija "You’re So Vain" trīs nedēļas pavadīja ASV topa virsotnē.
1977. gadā viņa izpildīja Džeimsa Bonda kinosāgas filmas "The Spy Who Loved Me" ("Spiegs, kurš mani mīlēja") tituldziesmu "Nobody Does it Better".
Citu populārāko Saimones dziesmu vidū ir 1986. gada "Coming Around Again" un 1989. gada "Let the River Run", kas tika godalgota ar "Oskara", "Zelta globusa" un "Grammy" balvām.
Saimone saņēmusi labākā jaunā mākslinieka "Grammy" balvu un uzņemta Rokenrola slavas zālē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu