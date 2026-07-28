Nedēļas nogalē Dienvidkurzemes novada Priekulē svētku laikā kautiņā kāds piedzēries policists nogalinājis vīrieti.
Pēc kautiņa palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturējuši Valsts policijas (VP) jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava informē, ka vairāk nekā divu promiļu reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis. Viņš ir policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra, un disciplinārsodu viņam nav bijis. Sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3. daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam (IDB) izmeklēšanas veikšanai.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis (dzimis 1967. gadā). Incidents noticis Priekules Ikara svētku zaļumballē pie kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu".
Iekšlietu ministrs J. Dombrava aģentūrai LETA pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar Valsts policijas un Iekšējās drošības biroja vadību, kā arī Ministru prezidentu. "Sagaidu ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Likuma priekšā visi ir vienlīdzīgi, un policijas amatpersonas statuss nevienam nedod nekādas privilēģijas. Priekšzīme ir jārāda ne tikai dienesta laikā, bet arī ārpus tā," uzsver Dombrava. Vienlaikus viņš norāda, ka šis traģiskais gadījums aktualizē arī ļoti nopietnu jautājumu – vai iekšlietu dienestos ir pietiekami efektīvi mehānismi, lai savlaicīgi pamanītu un novērstu amatpersonu problēmas ar alkoholu vai citām apreibinošām vielām. Politiķis uzskata, ka gadījumā, ja sistēmā ir nepilnības, tās ir jānovērš. "Esmu pieprasījis, lai Dienvidkurzemes iecirkņa vadība sagatavo un atsūta man paskaidrojumu par to, kādas preventīvās darbības tiek veiktas un kā novērš riskus attiecībā uz padotībā esošo policistu pārmērīgu alkohola lietošanu, tostarp ārpus darba laika. Pēc paskaidrojuma saņemšanas vērtēšu, vai ir nepieciešamas plašākas reformas policijas darbā," sociālajos tīklos raksta amatpersona.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Rimants Kārkliņš intervijā Latvijas Radio stāstīja: "Valsts policijas pašā balles vietā nebija. Tur apsardzes komersants nodrošināja kārtību. Ārpus balles vietas bija gan pašvaldības policija, gan Valsts policija. Viss pasākums tajā diennaktī notika ļoti mierīgi. Šis incidents, kura laikā notika šis kautiņš, konflikts, bija ļoti īss brīdis un diemžēl ar letālām sekām. Izsaku līdzjūtību cietušā tuviniekiem, nosodu un uzskatu, ka šādi gadījumi, kuros ir iesaistīti Valsts policijas darbinieki, nav pieļaujami." R. Kārkliņš informējis, ka aizturētais vīrietis Valsts policijā dienestā esot trīs gadus.
Kā vēsta "lsm.lv", Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis pirmdienas rītā sasaucis arī vadības sapulci, kurā piedalījās pašvaldības policija un arī Priekules pārvalde, kas informēja par situāciju. Domes vadītājs gan secinājis, ka sabiedriskā kārtība bijusi nodrošināta:
"Tas ir noticis kultūras nama otrā pusē, bet esot bijis tāds viens sitiens, cik man atstāstīja, un pēc tam apsardze ir bijusi. Izpūta arī to piparu gāzi, un visi nomierinājās. Tā ka man liekas, ka ir strādāts operatīvi. Katram cilvēkam apsargu nevar pielikt.
Varbūt arī rakstīsim iesniegumus uz nākamajiem pagasta, pilsētas svētkiem, varbūt lai nodrošina kādu papildu ekipāžu no Valsts policijas," intervijā Latvijas Radio teica A. Jankovskis. Pašvaldības vadītājs arī aicināja cilvēkus šādos publiskos pasākumos pēc iespējas vienmēr vērsties pie policistiem vai apsargiem, ja novēro jau kāda konflikta briešanu.
Izsakot visdziļāko līdzjūtību Normunda Vamža tuviniekiem, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji "Facebook" raksta: "Mūs dziļi satricinājusi vēsts par mūsu ilggadējā kolēģa, pedagoga Normunda Vamža negaidīto aiziešanu mūžībā. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola ir zaudējusi izcilu pedagogu, radošu personību un atsaucīgu kolēģi, kura devums skolas attīstībā un jauno dizaineru izaugsmē paliks nozīmīga mūsu skolas vēstures daļa. Normunds mūsu skolā strādāja kopš 2006. gada, ar lielu aizrautību un profesionalitāti vadot Apģērbu dizaina izglītības programmu un mācot tehnoloģijas, kompozīciju, grafikas dizainu, konstruēšanu un modelēšanu, apģērbu ideju izstrādi un projektēšanu. Viņš izveidoja Apģērbu dizaina programmu par vienu no skolas spēcīgākajām un pieprasītākajām izglītības programmām. Normunds bija skolotājs, kurš prata iedvesmot, atbalstīt un ieraudzīt katra audzēkņa potenciālu. Viņa vadībā izauguši daudzi talantīgi jaunie apģērbu dizaineri, kuri ar panākumiem turpina savu profesionālo ceļu Latvijā un ārpus tās. Par viņa ieguldījumu liecina arī audzēkņu augstie sasniegumi valsts mēroga konkursos. [..] Normundu raksturoja profesionalitāte, radošums, prasīgums, cilvēcība un patiesa ticība jaunajiem talantiem. Viņa zināšanas, pieredze un sirdsdegsme atstājušas paliekošas pēdas mūsu skolā un daudzu audzēkņu dzīvēs. [..] Normunds bija brīnišķīgs kolēģis, uz kuru varēja paļauties gan kā uz cilvēku, gan kā uz profesionāli."
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