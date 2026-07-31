Rīgas pašvaldības policijas darbinieki naktī uz 26. jūliju Dzirciemā aizturējuši autovadītāju, kurš alkohola reibumā ar automašīnu "Volvo" ietriecās ceļa norobežojošajā barjerā un mēģināja aizbēgt no notikuma vietas, informē policijā.
Kā informē Rīgas pašvaldības policija, ierodoties notikuma vietā, aculiecinieki likumsargiem norādīja uz transportlīdzekļa vadītāju, kurš bija aizbēdzis daudzdzīvokļu namu pagalmu virzienā.
Pēc neilga laika bēgošais vīrietis tika panākts. Policisti viņam deva rīkojumu apstāties un doties uz operatīvo transportlīdzekli, taču vīrietis vairākkārt atteicās izpildīt likumsargu prasības.
Uz notikuma vietu tika izsaukta papildu pašvaldības policijas ekipāža, un pēc tās ierašanās vīrietis tika aizturēts. Arī pēc ievietošanas operatīvajā transportlīdzeklī viņš centās no tā izkļūt un atkārtoti bēgt, tomēr nesekmīgi.
Turpmāko procesuālo darbību veikšanai notikuma vietā tika izsaukta Valsts policija, kas pārņēma darbu. Savukārt Rīgas pašvaldības policija par vairākkārtēju nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām pret vīrieti sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
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