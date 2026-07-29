Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma trešdien Krievijas pilsētā Rjazaņā aizdegušās internetveikala "Wildberries" noliktava un naftas pārstrādes rūpnīca.
Internetā publiskotajās aculiecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzamas liesmas un dūmu mutuļi virs noliktavas ar "Wildberries" simboliku, kā arī virs naftas pārstrādes rūpnīcas.
Rjazaņas naftas pārsrādes rūpnīcai Ukrainas droni uzbrukuši arī agrāk.
Pēdējā laikā Ukrainas bruņotie spēki regulāri dod triecienus "Wildberries" noliktavām dažādās Krievijas pilsētās.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 443 450
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 443 450 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1310 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 227 tankus, 25 044 bruņutransportierus, 46 962 lielgabalus un mīnmetējus, 1973 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1521 zenītartilērijas iekārtu, 439 lidmašīnas, 354 helikopterus, 2063 sauszemes bezpilota sistēmas, 432 778 bezpilota lidaparātus, 4950 spārnotās raķetes, 34 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 127 181 automobili un autocisternu, kā arī 4478 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu