Rīgas dzelzceļa stacijā “Depo” šonedēļ pulcējās karavīri, kinologi un dienesta suņi no vairākām valstīm, lai piedalītos starptautiskās mācībās. To laikā speciāli apmācītie suņi trenējās meklēt sprāgstvielas un apmainīties pieredzē ar citu valstu kolēģiem, vēsta 360TV Ziņas.
Dienesta suņi ikdienā sprāgstvielas atrod reti, taču regulāri treniņi ir būtiska viņu darba sastāvdaļa. Mācību laikā kinologi vilcienos un citos objektos noslēpj sprāgstvielu imitācijas, kuras suņiem ir jāatrod.
Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas K9 komandieris Jānis Rozenfelds skaidro, ka līdz pilnvērtīgai dienesta suņa sagatavotībai paiet aptuveni divi gadi. Šajā laikā tiek apgūtas gan meklēšanas prasmes, gan sadarbība ar kinologu.
“Dienesta suni mēs apmācam apmēram līdz kaujas spējīgam vecumam. Apmēram divus gadus notiek apmācības, pēc tam viņš ir kaujas spējīgs,” norāda Rozenfelds.
Viņš uzsver, ka viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgam darbam ir uzticēšanās starp suni un tā vadītāju. “Protams, ir jābūt sadarbībai ar suni. Ja tas ir, tad pārējo var iemācīt,” skaidro kinologs.
Ārpus dienesta laika suņi dzīvo kopā ar saviem kinologiem, un šāda prakse ir izplatīta arī citās Eiropas valstīs. Beļģu kinologs Francis Bātens stāsta, ka starptautiskās mācības ļauj salīdzināt darba metodes un pārņemt citu valstu pieredzi.
Latvijas Militārajā policijā šobrīd ir aptuveni desmit dienesta suņu. Lai gan to sagatavotība esot pietiekama, dienestā joprojām trūkst kinologu.
Mācības Rīgā turpināsies līdz piektdienai. Dienesti aicina iedzīvotājus nesatraukties, ja pilsētā redzami karavīri un dienesta suņi – tā ir daļa no plānotajām drošības apmācībām.
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