Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) izsolē pārdevusi desmit pieaugušus zirgus un vienu kumeļu, kas izņemti krimināllietā par seksuāla rakstura darbībām ar dzīvniekiem, vēsta portāls "liepājniekiem.lv".
Laikraksts "Kurzemes Vārds" noskaidrojis, ka 23. jūlijā realizētie dzīvnieki iepriekš izņemti no kāda Pierīgas staļļa, kur tie, iespējams, tikuši seksuāli izmantoti.
Uz izsoles laiku zirgi kā lietiskie pierādījumi nodoti glabāšanai zemnieku saimniecībā "Atvases" Dienvidkurzemes novada Bunkas pagasta Tadaiķos.
Kā raksta portāls, finanšu piedāvājuma minimālā cena par katru zirgu bija 650 eiro, kas, salīdzinot ar citiem sludinājumiem, esot ļoti lēti, jo parasti zirgu pārdošanas cenas mērāmas tūkstošos.
Par cietušo zirgu realizēšanu "gaļas cenā" un to, ka par tiem runā kā par "pierādījumiem" un izsolāmu "mantu", jo likums tā nosaka, trauksmi ceļ dzīvnieku aizstāvības organizācija "Zootēka" un citi dzīvnieku aizstāvji, norādot, ka zirgi nav biroja krēsli vai automašīnas. "Viņi ir dzīvas būtnes, kuri pēc iespējamās pret viņiem vērstās seksuālās vardarbības būtu pelnījuši mierpilnu dzīvi labu cilvēku rokās," platformā "Facebook" paudis sociālais uzņēmums "Dabas zirgi".
"Atvašu" saimniece Lāsma Petrēvica portālam "liepājniekiem.lv" atklājusi, ka par zirgu iegādi interesējās ļoti daudz cilvēku, kuriem jau ir zirgi. "Viņi visi gribēja tikai to labāko — nodrošināt mājas. Nebija nekādu aizdomīgu vai ļaunprātīgu cilvēku," viņa uzsvēra un atzīmēja, ka zirgu uzvedībā nav novērojamas nekādas neadekvātas reakcijas pēc pārciestā.
Jau ziņots, ka Valsts policija jūlija sākumā aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Kriminālprocesā noskaidrots, ka četru gadu garumā šie cilvēki organizējuši un veikuši seksuāla rakstura darbības ar zirgiem un to filmējuši un fotografējuši.
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