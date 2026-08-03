Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati.
Savukārt 6% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% — uz skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu.
Salīdzinot ar 2025. gada aptauju, velosipēda lietotāju īpatsvars samazinājies no 48% līdz 45%, bet skrejriteņa lietotāju īpatsvars sarucis no 6% līdz 4%. Par diviem procentpunktiem palielinājies to autovadītāju īpatsvars, kuri vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu.
Aptaujas autori min, ka kopējās izmaiņas ir nelielas, tomēr dati neuzrāda alternatīvo pārvietošanās veidu popularitātes pieaugumu.
Aptaujas dati liecina, ka
vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes.
Ar velosipēdu vasarā pārvietojas 47% vīriešu un 44% sieviešu, motociklu izmanto 7% vīriešu un 4% sieviešu, bet skrejriteni — 6% vīriešu un 2% sieviešu. Savukārt tikai ar auto vasarā pārvietojas 45% vīriešu un 52% sieviešu.
Aptaujas autori atzīmē, ka jaunāki autovadītāji vasarā saglabā lielāku pārvietošanās veidu daudzveidību. Apkopojot velosipēda, motocikla un skrejriteņa izvēles, augstākais rādītājs ir 18 līdz 29 gadu vecuma grupā, kur tas veido 66%. Vecumā no 30 līdz 49 gadiem šo transporta veidu kopējais rādītājs ir 61%, bet abās grupās pēc 50 gadu vecuma tas ir 46%. Vienlaikus vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem no 4% līdz 10% pieaugusi motocikla izmantošana.
"Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss" tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru "Norstat Latvija". Aptaujā, kas veikta 2026. gada martā, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
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