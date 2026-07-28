Pirmdien pēcpusdienā Mūkusalas ielā Rīgā aizdegušās elektroautomašīnas dzēšanas darbi ilguši 14 stundas.
VUGD informēja, ka izsaukums par aizdegušos elektroautomobili tika saņemts pirmdien plkst. 13.15. Aculiecinieki ziņoja, ka aizdegusies elektroautomašīna stāvlaukumā Mūkusalas ielā. Notikuma vietā ugunsdzēsēji strādāja līdz pat otrdienas plkst. 3.10.
Dienestā skaidroja, ka elektroautomašīnu dzēšana ir laikietilpīga, jo pastāv augsts risks, ka akumulatora baterija pēc liesmu nodzēšanas var atkārtoti aizdegties. Tādēļ pēc ugunsgrēka likvidēšanas ugunsdzēsēji turpina uzraudzīt baterijas temperatūru un nepieciešamības gadījumā to regulāri atdzesē, lai nepieļautu temperatūras paaugstināšanos un atkārtotu aizdegšanos.
VUGD norādīja, ka šādi izsaukumi nav bieži, taču akumulatoru degšanas gadījumos dzēšanas un uzraudzības darbi atsevišķās situācijās var ilgt pat vairākas dienas.
Valsts policijā aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban notiek resoriskā pārbaude, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Policijā skaidroja, ka vēl nav iespējams apstiprināt ugunsgrēka izcelšanās iemeslu. Pēc sākotnējās informācijas, nav izslēgts, ka automašīna varētu būt aizdegusies pati, taču precīzs iemesls vēl nav noskaidrots.
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