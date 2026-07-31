Partijas "Suverēnā vara" līdere Jūlija Stepaņenko kategoriski iebilst, ka viņas pārstāvēto politisko spēku – šogad dibināto apvienību "Suverēnā vara"/"Jaunlatvieši" – kāds mēģina ielikt savstarpēji konkurējošu politisko spēku grupā, starp kuriem savu izvēli vispirms izdarīs tie, kas ģimenē un sadzīvē sarunājas krieviski. 

"Aicinu nelikt mūs kādā kastītē pēc etniskā dalījuma, jo mēs esam atšķirīgi no visiem citiem, uzsvaru liekam uz savām vērtībām – tās ir ģimenes vērtības, saliedēta sabiedrība, atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un lielākas tiesības lemt tautai," "Latvijas Avīzei" sacīja J. Stepaņenko.

Latvijas Televīzijas jūlija sākumā publiskotajā SKDS aptaujā "Suverēno varu"/"Jaunlatviešus" atbalstīja 8,6% aptaujāto. Tas ir trešais populārākais spēks aiz "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") un "Apvienotā saraksta" ("AS"). Taču, lai kā "Suverēnā vara" vēlētos norobežoties no iespējamās konkurences noteiktā spārnā, visticamāk, nozīmīgas vēlētāju daļas balsis sadalīsies starp "Suverēno varu"/"Jaunlatviešiem", "Saskaņas centru" un "Stabilitātei", bet daļu varētu paņemt arī Aināra Šlesera vadītā "LPV". Visās minētajās partijās ir bijušie "Saskaņas" biedri.

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