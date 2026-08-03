Ogres Kalna pamatskolā pirmdien miris tehniskais darbinieks, liecina Ogres novada pašvaldības ieraksts sociālās tīklošanās vietnē "Facebook".
Pašvaldībā norāda, ka darbinieks skolā bija pieņemts darbā pirms piecām dienām, aizvietojot citu darbinieku viņa darbnespējas laikā pildot dārznieka un sētnieka pienākumus.
Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka darbinieks no rīta ieradās darbā, uzsāka pildīt savus pienākumus, bet pēc atpūtas brīža tika atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Pēc tam nekavējoties sākti atdzīvināšanas pasākumi un izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, taču, neraugoties uz mediķu un klātesošo centieniem, darbinieka dzīvību glābt neizdevās.
Par notikušo informēta Valsts darba inspekcija, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Ogres novada pašvaldība izteikusi līdzjūtību darbinieka tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kurus skāris šis notikums.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu