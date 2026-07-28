Nesen dzejniece un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone Liedeskalna savus sekotājus pārsteidza ar ziņu – lai gan iepriekš vairākkārt atzinusi, ka nevēlas sēsties pie auto stūres, viņa paziņoja, ka esot nokārtojusi autovadītāja tiesības. Tomēr – vai tā patiešām ir?
Daudzi sekotāji steidza Magoni apsveikt, taču ne visiem šis paziņojums šķita ticams. Daļa sociālo tīklu lietotāju aizdomājās, vai dzejniece gadījumā nejoko.
Izrādās – viņu aizdomas bijušas pamatotas. Magone atklāj, ka stāsts par autovadītāja apliecību bijis sociālais eksperiments, lai pārbaudītu, cik uzmanīgi cilvēki seko viņas teiktajam un cik viegli informācija internetā tiek uztverta kā patiesība.
“Ne vienmēr jau var ticēt, jo kādreiz es mēdzu arī pajokot. Humors arī jāmācās saprast,” skaidro Magone.
Viņa norāda, ka pirms ticēt visam, kas redzams sociālajos tīklos, cilvēkiem vajadzētu rūpīgāk izvērtēt informāciju. Magone atklāj, ka vēlējusies noskaidrot, cik labi cilvēki viņu pazīst un vai sekotāji patiešām ieklausās viņas stāstītajā. Tikai retais esot pamanījis, ka ar šo paziņojumu kaut kas nav īsti kārtībā.
Tāpat Magone atzīst, ka arī turpmāk labprāt pārvietosies bez autovadītāja apliecības, jokojot, ka nākotnē labāk izvēlētos vīru ar mašīnu, kas brauc pats, vai personīgo šoferi.
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