Futbola kluba "Grobiņa" galvenajam trenerim Oskaram Kļavam pēc vārda azotē nekad nav bijis jāmeklē. Taču vienmēr bijis piezemēts, prātīgs, varbūt pat pārāk, jo jau jaunībā komandas biedri iesauca par pensionāru. Ar bijušo izlases aizsargu parunājām par futbolu un dzīvi.

Pēc "Prāta vētras" koncerta Liepājā arī jūs esat palikuši bez mājas spēļu laukuma. Jelgavā viņi koncertē pie pils, Valmierā arī pļavā. Liepājā nav citu variantu kā stadions?

O. Kļava: Man arī ir šāds jautājums, tā vēsturiski iegājies, vienu gadu, kad vēl nebija tik populāri, koncertu rīkoja mākslīgajā laukumā. Daugavas stadionā ir ļoti ērti, noslēgta teritorija. Man šķiet, ka citas tik ērtas un plašas vietas nemaz nav. Pie jūras var, kur notiek "Summer Sound" festivāls. Laukuma gals izvandīts kā nekad, iespējams, arī mūsu derbijs ar "Liepāju" notiks Jūrmalā. Neliekas galvā kopā.

Pats biji aizgājis uz koncertu?

Nē. Tik daudz esmu bijis, ka man pietiek, nav interesanti un nepiesaista tā mīdīšanās, stumdīšanās. Pēdējos gados arī uz "Summer Sound" vairs neeju. Labāk kādu futbola spēli paskatos. Tie, kas mani interesē, uz šo galu nebrauc. Iztieku ar "Spotify".

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