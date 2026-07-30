Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +26..+31 grādam, vien dažviet Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs +24 grādus, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī debesis būs pārsvarā skaidras, pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra noslīdēs līdz +15..+19 grādiem, valsts austrumos — līdz +12..+15 grādiem.
Dienā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, tomēr, sākot no valsts rietumiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš.
Rīgā naktī un no rīta būs pārsvarā skaidrs laiks, dienā mākoņu kļūs vairāk, vakarpusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, piektdienas pievakarē tas iegriezīsies no rietumiem un ziemeļiem. Gaisa temperatūra +19 grādi naktī un līdz +30 grādiem dienā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu