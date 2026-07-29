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Kā mainās dzīve pēc hemoroīdu lāzeroperācijas?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 29. jūlijs, 00:00
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2026. gada 29. jūlijs, 00:00
Foto: Publicitātes

Hemoroīdu lāzeroperācija ir viena no mūsdienīgākajām un saudzīgākajām ārstēšanas metodēm, taču daudziem pacientiem rodas būtisks jautājums nevis pirms operācijas, bet pēc tās. Kā mainīsies ikdiena? Vai uzlabosies dzīves kvalitāte? Vai būs pazudis diskomforts, kas traucēja ikdienā?

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Tāpēc pirms operācijas ir būtiski uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kurus sniedz pieredzējis proktologs. Hemoroīdu ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā ir droša izvēle zinošu un pieredzējušu speciālistu rokās. Dr. Mauriņa klīnikā ik gadu konsultē aptuveni 5000 pirmreizējo proktoloģijas pacientu. Daļai no viņiem simptomus izdodas veiksmīgi mazināt ar medikamentiem un dzīvesveida korekcijām. Savukārt gadījumos, kad nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, tiek izmantotas mūsdienīgas un saudzīgas metodes, kas nodrošina ātrāku atveseļošanos un lielāku komfortu.

Katru gadu klīnikā tiek veiktas aptuveni 1000 proktoloģiskās lāzeroperācijas. Šāds ārstēšanas apjoms apliecina klīnikas ķirurgu profesionalitāti un ilggadējo pieredzi gan pacientu konsultēšanā, gan ķirurģiskajā ārstēšanā.

Ko sagaidīt pirmajās dienās pēc hemoroīdu lāzeroperācijas?

Lāzeroperācija visbiežāk ilgst 10-20 minūtes, tiek veikta vispārējā anestēzijā un pēc operācijas pacients komfortablā palātā pavada 3-4 stundas. Pēc operācijas jārēķinās ar zināmu diskomfortu un sāpēm, kuras gan ir ievērojami mazākas un īsāku laika periodu, salīdzinot ar tradicionālajām operācijām.

Pirmās dienas pēc hemoroīdu lāzeroperācijas katram cilvēkam var atšķirties atkarībā no hemoroīdu stadijas, veiktās procedūras apjoma un organisma. Lāzeroperācija ir saudzīga ārstēšanas metode ar zemu komplikāciju risku, jo lāzerenerģija iedarbojas tieši uz hemoroīdu mezgliem, neradot bojājumus apkārtējiem audiem. Lāzeroperācija ir piemērota kā iekšējiem, tā ārējiem hemoroīdiem.

Lai atveseļošanās pēc hemoroīdu lāzeroperācijas noritētu veiksmīgi, ir svarīgi ievērot operējošā ārsta rekomendācijas. Tās var ietvert gan medikamentu lietošanu, gan ieteikumus par sabalansētu uzturu, pietiekamu šķidruma uzņemšanu un saudzējošu ikdienas režīmu. Pirmajās dienās pēc operācijas ieteicams izvairīties no fiziskas slodzes, lai neradītu papildu spiedienu uz operēto zonu.

Dzīves kvalitāte pēc hemoroīdu lāzeroperācijas  - kad jūtami pirmie uzlabojumi?

Lielākā daļa pacientu pirmos uzlabojumus pamana jau pirmās nedēļas laikā pēc operācijas. Samazinoties pēcoperācijas jutīgumam, kļūst vieglāk veikt ikdienas aktivitātes.

Vienā no Dr. Mauriņa klīnikas pētījumiem, kurā piedalījās pacienti pirms un pēc hemoroīdu lāzeroperācijas, tika atklāts, kā pacienti vērtē savu dzīves kvalitāti pirms un pēc operācijas. Pirms operācijas lielākā daļa respondentu dzīves kvalitāti novērtēja kā viduvēju - 5,47 balles 10 ballu skalā, bet pēc operācijas šie paši respondenti novērtēja savu dzīves kvalitāti kā ļoti labu -  8,24 balles 10 ballu skalā.

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Jāsecina, ka hemoroīdu lāzeroperācija var ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti. Pēc ārstēšanas pacienti atbrīvojas no sāpēm, diskomforta un citiem traucējošiem simptomiem. Būtiski samazinās arī atkārtotu slimības saasinājumu risks. Tas ļauj atgriezties pie pilnvērtīgas ikdienas - brīvi sēdēt, kustēties, ceļot, sportot, neizjūtot sāpes vai bailes no slimības atkārtošanās.

Kā skaidro Dr.Mauriņa klīnikas Proktoloģijas nodaļas vadītājs Dr.med. Aigars Martinsons: “Kā liecina mūsu pieredze, daudzi pacienti pie proktologa vēršas tikai pēc vairākiem atkārtotiem hemoroīdu saasinājumiem. Tas ir paradoksāli, jo katra šāda epizode rada izteiktu diskomfortu - stipras un ilgstošas sāpes, grūtības sēdēt un veikt ikdienas fizioloģiskās vajadzības. Jāatceras, ka hemoroīdi ir hroniska saslimšana. Ja pēc saasinājuma netiek veikta atbilstoša ārstēšana, tostarp lāzeroperācija, nākamās saasinājuma epizodes kļūst biežākas, ilgākas un smagākas. Turklāt ar katru saasinājumu hemoroidālie mezgli mēdz palielināties. Vislabākos ārstēšanas rezultātus iespējams sasniegt, ja pacients pie speciālista vēršas jau pēc pirmās saasinājuma epizodes. Tomēr efektīvi varam palīdzēt arī pacientiem, kuri ar šo problēmu saskārušies atkārtoti, un nepieciešamības gadījumā varam veikt hemoroīdu lāzeroperāciju”.

Kā saglabāt labus rezultātus pēc hemoroīdu lāzeroperācijas?

Lai saglabātu pēc hemoroīdu operācijas sasniegto rezultātu un mazinātu atkārtošanās risku, liela nozīme ir ikdienas paradumiem. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir sekot līdzi savam uzturam, lai tas būtu sabalansēts ar pietiekamu šķiedrvielu daudzumu. Šķiedrvielas palīdzēs nodrošināt regulārāku un vieglāku vēdera izeju. Ne mazāk svarīgi ir uzņemt pietiekamu šķidruma daudzumu, vismaz 2 litrus ūdens dienā.

Tikpat būtiskas ir regulāras fiziskās aktivitātes. Ikdienas pastaigas, vingrošana vai cita mērena slodze veicina normālu zarnu darbību un uzlabo asinsriti mazā iegurņa un vēnu sistēmā. Savukārt ilgstoša sēdēšana vai mazkustīgs dzīvesveids var veicināt aizcietējumus un palielināt hemoroīdu atkārtošanās risku, tādēļ ieteicams regulāri izkustēties un izvairīties no ilgstošas atrašanās vienā pozā.

Mazāk ierobežojumu, vairāk komforta

Hemoroīdu lāzeroperācija daudziem pacientiem sniedz iespēju atgriezties pie aktīvāka un kvalitatīvāka dzīvesveida. Uzlabot vispārējo pašsajūtu un arī pārliecību par sevi. Līdzko ir aizdomas par hemoroīdu esamību, ir jānāk uz konsultāciju pie zinoša un pieredzējuša proktologa, kurš veiks precīzu izmeklēšanu, atbildēs uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Dr. Mauriņa klīnikā strādā proktologi ar daudzu gadu pieredzi un tā ir pirmā klīnika Baltijā, kura ieviesa lāzertehnoloģiju izmantošanu hemoroīdu ārstēšanā.

Dr. Mauriņa klīnikā hemoroīdu ārstēšanā tiek izmantotas efektīvas un zinātniski pamatotas ārstēšanas metodes. Pēc hemoroīdu lāzeroperācijas pacientiem nav nepieciešama uzturēšanās slimnīcā - jau dažas stundas pēc operācijas pacienti var doties mājās un atgriezties ierastajā vidē. Dr. Mauriņa klīnika šo ārstēšanas metodi pirms 15 gadiem izvēlējās un attīstīja ar skaidru mērķi - piedāvāt pacientiem vienu no mūsdienīgākajām un efektīvākajām hemoroīdu ārstēšanas iespējām. Lāzertehnoloģijas efektivitāti un drošību apliecina zinātniskie pētījumi, savukārt klīnikas ķirurgu ilggadējā pieredze apstiprina, ka šī metode nodrošina noturīgus ilgtermiņa ārstēšanas rezultātus. Klīnikas prioritāte ir ne tikai veiksmīgi ārstēt saslimšanu, bet arī panākt rezultātu, kas būtiski uzlabo pacienta dzīves kvalitāti.

Lāzeroperācija būtiski atšķiras no tradicionālajām operācijām

Ja ikdienā traucē diskomforts sēžas rajonā, veidojumi, asiņošana, ir jāapmeklē proktologs un jānoskaidro diagnoze. Ja ir diagnosticēti hemoroīdi, kurus rekomendē ārstēt ķirurģiski, saudzīgāka un pacientam komfortablāka atveseļošanās būs pēc lāzeroperācijas. Pēc lāzeroperācijas pacients uzreiz tajā pašā dienā var atgriezties mājās. Ierobežojumi pēc lāzeroperācijas ir daudz īsāki, bet svarīgi, ka komplikāciju risks ir minimāls.

Lāzertehnoloģijas izmantošana hemoroīdu ārstēšanā nodrošina augstu precizitāti un efektivitāti. Tā samazina nopietnu komplikāciju risku, ļauj pacientam piedzīvot nesāpīgu vai mazsāpīgu pēcoperācijas periodu un veicina ātru atgriešanos ierastajā ikdienā. Mūsdienu dzīves ritms ir straujš, tāpēc arvien svarīgāk ir izvēlēties ārstēšanas metodes, kas ļauj pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastajā ikdienas ritmā.

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