Kā mainās dzīve pēc hemoroīdu lāzeroperācijas?

Hemoroīdu lāzeroperācija ir viena no mūsdienīgākajām un saudzīgākajām ārstēšanas metodēm, taču daudziem pacientiem rodas būtisks jautājums nevis pirms operācijas, bet pēc tās. Kā mainīsies ikdiena? Vai uzlabosies dzīves kvalitāte? Vai būs pazudis diskomforts, kas traucēja ikdienā?
Tāpēc pirms operācijas ir būtiski uzzināt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kurus sniedz pieredzējis proktologs. Hemoroīdu ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā ir droša izvēle zinošu un pieredzējušu speciālistu rokās. Dr. Mauriņa klīnikā ik gadu konsultē aptuveni 5000 pirmreizējo proktoloģijas pacientu. Daļai no viņiem simptomus izdodas veiksmīgi mazināt ar medikamentiem un dzīvesveida korekcijām. Savukārt gadījumos, kad nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, tiek izmantotas mūsdienīgas un saudzīgas metodes, kas nodrošina ātrāku atveseļošanos un lielāku komfortu.
Katru gadu klīnikā tiek veiktas aptuveni 1000 proktoloģiskās lāzeroperācijas. Šāds ārstēšanas apjoms apliecina klīnikas ķirurgu profesionalitāti un ilggadējo pieredzi gan pacientu konsultēšanā, gan ķirurģiskajā ārstēšanā.
Ko sagaidīt pirmajās dienās pēc hemoroīdu lāzeroperācijas?
Lāzeroperācija visbiežāk ilgst 10-20 minūtes, tiek veikta vispārējā anestēzijā un pēc operācijas pacients komfortablā palātā pavada 3-4 stundas. Pēc operācijas jārēķinās ar zināmu diskomfortu un sāpēm, kuras gan ir ievērojami mazākas un īsāku laika periodu, salīdzinot ar tradicionālajām operācijām.
Pirmās dienas pēc hemoroīdu lāzeroperācijas katram cilvēkam var atšķirties atkarībā no hemoroīdu stadijas, veiktās procedūras apjoma un organisma. Lāzeroperācija ir saudzīga ārstēšanas metode ar zemu komplikāciju risku, jo lāzerenerģija iedarbojas tieši uz hemoroīdu mezgliem, neradot bojājumus apkārtējiem audiem. Lāzeroperācija ir piemērota kā iekšējiem, tā ārējiem hemoroīdiem.
Lai atveseļošanās pēc hemoroīdu lāzeroperācijas noritētu veiksmīgi, ir svarīgi ievērot operējošā ārsta rekomendācijas. Tās var ietvert gan medikamentu lietošanu, gan ieteikumus par sabalansētu uzturu, pietiekamu šķidruma uzņemšanu un saudzējošu ikdienas režīmu. Pirmajās dienās pēc operācijas ieteicams izvairīties no fiziskas slodzes, lai neradītu papildu spiedienu uz operēto zonu.
Dzīves kvalitāte pēc hemoroīdu lāzeroperācijas - kad jūtami pirmie uzlabojumi?
Lielākā daļa pacientu pirmos uzlabojumus pamana jau pirmās nedēļas laikā pēc operācijas. Samazinoties pēcoperācijas jutīgumam, kļūst vieglāk veikt ikdienas aktivitātes.
Vienā no Dr. Mauriņa klīnikas pētījumiem, kurā piedalījās pacienti pirms un pēc hemoroīdu lāzeroperācijas, tika atklāts, kā pacienti vērtē savu dzīves kvalitāti pirms un pēc operācijas. Pirms operācijas lielākā daļa respondentu dzīves kvalitāti novērtēja kā viduvēju - 5,47 balles 10 ballu skalā, bet pēc operācijas šie paši respondenti novērtēja savu dzīves kvalitāti kā ļoti labu - 8,24 balles 10 ballu skalā.