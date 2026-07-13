Cāļus parasti skaita rudenī, bet vieglatlētiem šis darbiņš veicams maķenīt agrāk, kad parasti norisinās kādas no lielajām starptautiskajām sacensībām.
Šogad tas ir Eiropas čempionāts (EČ), kas Birmingemā norisināsies no 10. līdz 16. augustam. Latvijai tajā gan pārstāvniecība nebūs lielākā, pieci dalībnieki, ja zvaigznes sastāsies pareizajā kārtībā, varbūt par vienu vai diviem vairāk. Droši braucēji ir šķēpraiži Anete Sietiņa un Patriks Gailums, kā arī soļotājs Raivo Saulgriezis. Šis trio ir izpildījis kvalifikācijas normatīvu, savukārt pēc ranga uz Birmingemu var posties Valters Kreišs un sprinteris Oskars Grava.
Arvien tuvāk Inšakovam
Aizvadītās nedēļas nogalē Valmierā Jāņa Daliņa stadionā norisinājās jau 105. Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kas arī bija pēdējā iespēja sportistiem tikt pie EČ ceļazīmēm. Iespējas bija divas – vai nu izpildīt kvalifikācijas normatīvu, vai uzlabot savu vietu pasaules rangā. Līdz normatīvu izpildīšanai šoreiz neviens netika, toties viens otrs savu vietu rangā nostabilizēja. Vispirms jau sprinteris Grava, kurš 200 metros trešo reizi šogad laboja personīgo rekordu (20,49), tikai par četrām simtdaļām atpaliekot no normatīva. Grava vēl vairāk pietuvojies 30 gadus vecajam Sergeja Inšakova olimpiskajā Atlantā sasniegtajam Latvijas rekordam (20,41), un tā vien šķiet, ka tas ir tikai laika jautājums, kad Oskars kļūs par visu laiku ātrāko Latvijas skrējēju garajā sprintā. Valmierā viņam dubultuzvara, jo Grava bija ātrākais arī 100 metru distancē (10,56), bet karjerā kopā viņam jau 11 Latvijas čempiona tituli.
Rezultātu pārvēršot punktu izteiksmē, Gravu (1144 punkti) gan pārtrumpoja Latvijas rekordists kārtslēkšanā Valters Kreišs, kurš pārlēca 5,62 metrus (1162 punkti) un izcīnīja savu ceturto Latvijas čempiona titulu pēc kārtas. Pieplusojot arī trīs zeltus telpu sezonā, Kreišs tagad ir septiņkārtējs Latvijas čempions.
Savukārt augstvērtīgāko rezultātu trijnieku noslēdza soļotājs Raivo Saulgriezis, kurš ar jaunu Latvijas čempionātu rekordu 10 000 m distanci veica 40:06,90 minūtē.
Saulgriezim ir izpildīts EČ normatīvs maratona distancē (42,195 km), bet pēc ranga viņš tiktu pie dalības arī pusmaratonā (21,097 km). Eiropas čempionātā šādas distances būs pirmo reizi, jo soļošanā atkal mainīts to garums, turklāt abas disciplīnas tiks aizvadītas vienā dienā.
Junioru rekords trīssolī
Starp dāmām augsvērtīgākā rezultāta īpašniece bija talantīgā Brenda Apsīte, kura trīssoļlēkšanā ar 13,90 metru tālu lēcienu laboja Latvijas U-20 rekordu. Tas ir arī septītais visu laiku labākais rezultāts Latvijas dāmu trīssoļlēkšanas vēsturē. 2024. gada Eiropas U-18 čempione Apsīte noteikti pakāpsies pasaules rangā, taču Birmingemā, ja arī tiktu pie iespējas, tāpat nepiedalītos, jo 5. augustā Jūdžinā (ASV) sākas pasaules U-20 čempionāts, kur Brenda ir viena no galvenajām favorītēm, jo viņai šobrīd starp juniorēm ir otrs labākais rezultāts pasaulē.
Šķēpmešanā sievietēm pirmo reizi šosezon 60 metru atzīmi pārsniedza pasaules vicečempione Anete Sietiņa (60,05), izcīnot savu ceturto Latvijas čempiones titulu, bet vīriem labākais bija Patriks Gailums (77,02), kam šis bija otrais pašmāju zelts.
Izredzes Suntažam un Liepiņai
- Dmitrijs Miļkevičs, LVS prezidents: Šobrīd uz Eiropas čempionātu ir pieci droši braucēji, bet, ņemot vērā, ka pasaules rangs vēl tiks atjaunots pēc nacionālajiem čempionātiem, tad situācija var mainīties. Jāņem vērā, ka ne visi sportisti, kuri būs izcīnījuši tiesības startēt, piedalīsies sacensībās, jo ir traumas un citi objektīvi faktori. Piemēram, mūsu šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā tiek pēc ranga, bet viņa nesen kļuva par māmiņu un, protams, nestartēs. Tas nozīmē, ka rangā zemāk esošie kāps uz augšu. Tāpēc galīgais braucēju saraksts būs zināms nākamnedēļ. No mūsējiem toerētiskas izredzes ir šķēpraidim Krišjānim Suntažam, kurš līdz šim bija pirmais aiz svītras, un Modrai Liepiņai pusmaratona soļošanā, jo tur abas distances – pusmaratona un maratona – tiks aizvadītas vienā dienā, tāpēc dalībnieki sadalīsies un Modra, iespējams, var tikt starp 35 dalībniecēm. Pēc ranga uz dalību pretendētu arī trīssoļlēcējas, taču jau tagad zināms, ka, arī ja tiktu, nebrauktu. Brenda Apsīte startēs U-20 pasaules čempionātā, bet Rūtai Lasmanei ir jātiek galā ar veselības likstām, jo viņai pērn operētā Ahileja cīpsla šosezon lika par sevi manīt un sezonu viņa ir beigusi.
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