Visvairāk bērnu dzīvo Pierīgā, vismazāk — Latgalē, liecina CSP dati

Šī gada sākumā vislielākais bērnu īpatsvars bija Rīgas tuvumā esošajos novados, bet mazākais — Latgalē, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Starp novadiem lielākais bērnu īpatsvars bija Mārupes novadā — 29,2%, Ādažu novadā — 24,8% un Ķekavas novadā — 24,4%. Savukārt galvaspilsētā bērnu īpatsvars bija mazāks — 17%. Zemākais bērnu īpatsvars bija Latgales reģionā — 15,5%, Krāslavas novadā — 12,1%, Augšdaugavas novadā — 13,1% un Ludzas novadā — 13,9%. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9200 jeb 2,7%.
Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 000 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot 18,5% no kopējā iedzīvotāju skaita, liecina CSP dati.
2025./2026. mācību gadā 165 600 skolēnu piedalījās skolu organizētajos interešu izglītības pulciņos — par 3,3% vairāk nekā 2024./2025. mācību gad, kad to skaits bija 160 300 skolēnu.
Arvien vairāk skolēnu iesaistās jaunās interešu izglītības programmās, kas tiek piedāvātas no 2024./2025. mācību gada. Īpaši populāra kļūst STEM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) interešu izglītības programma, piesaistot 29 500 skolēnu 2025./2026. mācību gadā (par 5300 vairāk nekā 2024./2025. mācību gadā). Tāpat arvien populārāka kļūst sociālā un pilsoniskā interešu izglītības programma (iesaistot 17 400 audzēkņu 2025./2026. mācību gadā, kas ir par 600 vairāk nekā 2024./2025. mācību gadā) un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures izglītības programma (16 200 audzēkņu 2025./2026. mācību gadā, par 3700 audzēkņu vairāk nekā 2024./2025. mācību gadā).
Skolēnu vidū joprojām populāras ir kultūrizglītības programmas, kurās 2025./2026. mācību gadā iesaistījās 72 900 skolēnu. Dejas mākslas kolektīvos piedalījās 23 900 skolēnu, mūzikas programmās — 27 000, teātra mākslu — 6800, savukārt folkloras kopās — 1400 skolēnu. Sporta nodarbībās piedalījās 29 700 skolēnu, no kurām pieprasītākās bija volejbola nodarbības (3000 skolēnu), galda spēles (3000 skolēnu) un peldēšana (2400 skolēnu).
Turpina palielināties audzēkņu skaits interešu izglītības iestādēs —
no 54 700 audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā līdz 61 800 audzēkņiem 2024./2025. mācību gadā un 63 600 audzēkņiem 2025./2026. mācību gadā. Sporta skolās audzēkņu skaits ir palielinājies no 48 100 2023./2024. mācību gadā līdz 51 300 2025./2026. mācību gadā, un mūzikas un mākslas skolās — no 26 400 2023./2024. mācību gadā līdz 27 000 audzēkņiem 2025./2026. mācību gadā
2025./2026. mācību gada sākumā Latvijā pirmsskolas izglītības programmas apguva 86,3 tūkstoši bērnu. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs samazinājies par 4,5%.
Pamatskolas izglītības programmas apguva 183 700 skolēnu, bet vidusskolas programmas — 40 600 skolēnu.
2025. gadā pamatskolu beidza 20 300 skolēnu, no kuriem 60,1% izvēlējās mācības turpināt vidusskolā, bet 33,3% — profesionālās izglītības iestādēs. Savukārt vidusskolu beidza 11 900 skolēnu, no kuriem 56,2% sāka studijas Latvijas augstskolās un koledžās, 2,4% profesionālās izglītības iestādēs, savukārt 41,4% mācības neturpināja.