Pēc vairāku stundu ilgām un asām debatēm valdība apstiprinājusi Veselības ministrijas izstrādāto slimnīcu tīkla reformu. No nākamā gada stacionāri tiks dalīti trīs līmeņos, mainot slimnīcu darba modeli un pārskatot uzņemšanas nodaļu finansējumu un pieejamo pakalpojumu klāstu reģionos, norāda 360TV Ziņas.
Pret reformu asi iebilst Latvijas Slimnīcu biedrība, kas uzskata – finansējuma pārdale var samazināt pacientiem pieejamo palīdzību reģionos. Biedrības aplēses liecina, ka uzņemšanas nodaļu finansējums varētu sarukt par aptuveni 13 miljoniem eiro jeb 13%.
Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš norāda, ka tas varētu radīt arī darbinieku samazinājumu: “Lai segtu šos zaudējumus, slimnīcas būs spiestas atlaist darbiniekus. Citu variantu šajā kompozīcijā nav. Līdz ar to pieejamība vēl vairāk samazināsies.”
Veselības ministrija gan uzsver – slimnīcām nauda netiekot atņemta, bet gan pārdalīta, lai to izmantotu efektīvāk. Veselības ministrs Hosams Abu Meri skaidro, ka papildu finansējums tiks novirzīts citām pacientiem nepieciešamām vajadzībām.
Viņš uzsvēra, ka daļa pacientu šobrīd uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām dodas tādēļ, ka nevar laikus saņemt speciālistu konsultācijas vai izmeklējumus. Tādēļ reforma paredzot stiprināt arī šīs jomas.
Slimnīcu tīkla pārmaiņu pamatā ir Valsts kontroles revīzija, kurā secināts – pašreizējais uzņemšanas nodaļu finansēšanas modelis nav pietiekami efektīvs. Revīzijā secināts, ka slimnīcu uzturēšanā ik gadu tiek ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni eiro, taču vienlaikus reģionos trūkst kvalificētu speciālistu.
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta direktore Maija Āboliņa uzsvēra, ka speciālistu pieejamība ir arī pacientu drošības jautājums: “Personāla kvalifikācija ir veselības drošības jautājums. Kas var skart ikvienu no mums, tiklīdz mēs izbraucam ārpus Rīgas.”
Reformas apspriešana valdības sēdē izvērtās emocionāla. Ministru prezidents Andris Kulbergs norādīja, ka pašreizējā sistēmā tiek uzturētas struktūras, kuras ne vienmēr nodrošina efektīvāko palīdzību pacientiem.
“Mums patiesībā būtu lētāk algot helikopteru, kas katru šo akūto slimnieku aizvestu uz turieni, kur viņu izglābtu ātrāk un efektīvāk, nevis uzturēt šo neefektīvo sistēmu,” sacīja Kulbergs.
Beigās valdība reformu tomēr apstiprināja, paredzot vairākas atrunas un turpmāku tās ieviešanas uzraudzību.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu