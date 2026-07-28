Sabiles Vīna svētku organizatori publiski atvainojušies ikvienam, kuru svētku teatralizētajā gājienā attēlotais varēja aizvainot, uzsverot, ka tāds nekādā gadījumā nav bijis pasākuma mērķis.
Sabiles Vīna svētku teatralizētajā gājienā lielāko sabiedrības uzmanību piesaistīja cilvēki, kuri pārģērbušies par citu rasu pārstāvjiem un izmantoja atdarinātas "Bolt" ēdiena kurjeru somas.
Pēc gājiena sociālajos medijos izvērsušās diskusijas, kurās izskan gan nosodījums, gan pasākuma aizstāvība.
Vietnē "Threads" lietotāja Daniela pauda sašutumu par gājienā redzēto, norādot, ka ir nepieņemami, ja pieauguši cilvēki normalizē rasismu un rāda bērniem, ka tas ir pieņemami.
Savukārt cita "Threads" lietotāja Keita norādīja, ka kritiķi neizprot pasākuma kontekstu. Viņa uzsvēra, ka Sabiles Vīna svētku gājienā katru gadu ar humoru un parodijas elementiem tiek apspēlētas dažādas tēmas.
Līdzīgu viedokli vietnē "X" pauda arī bokseris Kristaps Zutis, kurš Sabiles gājienu raksturoja kā teatralizētu pasākumu un uzsvēra, ka tas ir mākslas izpausmes veids, nevis naidīgas attieksmes demonstrēšana.
Tikmēr Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta galvenā redaktore Dagnija Neimane vietnē "X" norādīja, ka Sabilei kā vietai ar bagātu etniskās daudzveidības vēsturi vajadzētu īpaši apzināties rasisma un aizspriedumu sekas.
Kā norāda organizatori, Sabiles Vīna svētku teatralizētais gājiens ir ilggadēja tradīcija, kuras pamatā ir humors, pašironija un radoša izvēlētās tēmas interpretācija. Gājiena dalībnieki ar humoru apspēlē dažādas sadzīviskas situācijas, profesijas, sabiedrībā aktuālus notikumus un stereotipus, nereti pasmejoties gan par sevi, gan citiem.
"Atvainojamies ikvienam, kuru gājienā attēlotais aizvainoja, jo tāds nekādā gadījumā nebija nolūks," teikts organizatoru paziņojumā.
Uzsvērts, ka organizatoru mērķis nav veicināt diskrimināciju vai neiecietību pret kādu sabiedrības grupu. Vienlaikus viņi sola izvērtēt nepieciešamību turpmāk skaidrāk definēt gājiena principus un vērtības.
Organizatori norāda, ka Sabilei ir svarīgi saglabāt Vīna svētku tradīciju tā, lai tā vienlaikus būtu radoša, asprātīga un cieņpilna pret ikvienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu