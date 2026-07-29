Rīgas pašvaldība sākusi pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā.
Kā informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, pavasarī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem Spānijas kailgliemezis iekļauts Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Šī suga strauji izplatās, nodarot būtisku kaitējumu dārziem, apstādījumiem un vietējām ekosistēmām.
Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos. Taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās.
Reaģējot uz iedzīvotāju iesniegumiem, pašvaldība teritorijās, kurās saņemtas sūdzības par Spānijas kailgliemežu izplatību, vispirms izvieto monitoringa slazdus. Ja tiek apstiprināta invazīvās sugas klātbūtne,
tiek veikta "ķīmiskā ierobežošana, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas".
Granulu darbīgā viela ir dzelzs fosfāts, kas ir dabā sastopama viela, kas pēc nonākšanas augsnē sadalās augiem nepieciešamajās barības vielās. Pēc granulu apēšanas gliemeži pārtrauc baroties un aizlien savās slēptuvēs, kur iet bojā, līdzekļa iedarbību skaidro dome.
Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un ir viegli pamanāmas. Lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki.
Pašlaik Spānijas kailgliemeža ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts nepieciešamības gadījumā tiks papildināts.
Pašvaldība uzsver, ka invazīvās sugas ierobežošana būs sekmīga tikai tad, ja tajā iesaistīsies arī privāto īpašumu īpašnieki. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir veikt invazīvo sugu pārvaldības pasākumus, lai nepieļautu to tālāku izplatību.
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus regulāri apsekot savus īpašumus, nepieciešamības gadījumā veikt Spānijas kailgliemežu ierobežošanu un ziņot par vietām, kur šī invazīvā suga konstatēta.
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