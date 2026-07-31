Iekšējās drošības birojs (IDB) lūdz saukt pie atbildības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonu par azartspēļu laimestu nedeklarēšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, informē IDB.
Birojs Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai nodevis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret VUGD Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāku gadu garumā.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guvis pierādījumus tam, ka ugunsdzēsējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam kārtējo valsts amatpersonas deklarāciju, apzināti nenorādīja ziņas par azartspēļu laimestos gūtajiem ienākumiem un darījumiem lielā apmērā. Vienlaikus IDB noskaidroja, ka VUGD amatpersona izvairījās no nodokļu nomaksas, kā rezultātā valstij radīti zaudējumi vairāk nekā 38 000 eiro apmērā.
Pret ugunsdzēsēju rosināts sākt kriminālvajāšanu pēc Krimināllikuma 218. panta otrās daļas par izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma 219. panta otrās daļas par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā lielā apmērā.
IDB ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziegumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījuši Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.
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