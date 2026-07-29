Kamēr daudzi sociālo mediju lietotāji pauda vilšanos par trešdien atcelto amerikāņu repera "Pitbull" koncertu Mežaparka Lielajā estrādē, citi situāciju uztvēra ar humoru, bet uzņēmumi un organizācijas steidza izmantot notikumu radošās mārketinga aktivitātēs.
Vietnē "Threads" lietotāja Santa ironizēja, ka "vienīgais loģiskais iznākums ir valdības atkāpšanās", savukārt Deniss jokoja, ka "atceltā Pitbull koncerta dēļ valstī jāizsludina brīvdiena".
Tikmēr Adele neslēpa sarūgtinājumu: "Pitbulls var dziedāt kaut uz balkona, cmon džeki. Es vairāk nekā pusgadu šo gaidīju."
Savukārt daudzi fani neslēpa vilšanos par atcelto koncertu. "Threads" lietotājs Markuss rakstīja, ka nav dusmīgs, bet gan patiesi bēdīgs, piebilstot, ka pēc paziņojuma par koncerta atcelšanu viņu pārņēmusi tukšuma sajūta.
Tikmēr Amanda asi kritizēja pasākuma organizatorus, paužot viedokli, ka problēma ir organizēšanā, jo koncerti, viņasprāt, pārāk bieži tiek atcelti, nevis pārcelti. Savukārt Anna atzina, ka nevienu koncertu nebija gaidījusi tik ļoti, un ironiski piebilda, ka vēlas kompensāciju par emocionālo kaitējumu.
Elza rakstīja, ka saprot cilvēku sašutumu, jo daudzi viņas draugi koncertu ļoti gaidījuši, tomēr mudināja nepazaudēt vakaru un doties uz citiem koncertiem, atgādinot, ka tajā pašā dienā notiek arī citi pasākumi, tostarp dueta ELPO koncerts Rīgā un Katrīnas Gupalo uzstāšanās Āraišu dzirnavās.
Savukārt Liene uz notikušo raudzījās no citas puses, uzsverot, ka, ja koncerta norises laikā patiešām rastos nopietnas problēmas ar skatuves konstrukcijām, sekas varētu būt daudz smagākas nekā izjukuši plāni. Viņa norādīja, ka koncertu iespējams pārcelt un biļetes atgriezt, bet cilvēku drošība vienmēr ir svarīgāka.
Humoru situācijā saskatīja arī Nacionālie bruņotie spēki, kuru oficiālais "Threads" konts ierakstīja: "Pitbull koncerts ir atcelts, bet, ja gribat redzēt īstu "Fireball", mums poligonā joprojām viss notiek."
Rīgas naktsklubs "Skapis" izmantoja situāciju, publicējot aicinājumu: "Pitbull nenāks. Nāc tu." Ierakstā arī ironiski norādīts: "No viņa tas nebija īpaši "Mr. Worldwide" stilā," vienlaikus aicinot apmeklētājus dejot pie dziesmām, kurām bija jāizskan atceltajā koncertā.
Savukārt bārs "Sinners" paziņoja: "Concert is canceled, but the party isn't", izsludinot "Pitbull Night". Apmeklētāji, kuri ieradīsies ar plikgalvas parūku, varēs saņemt bezmaksas dzēriena šotu.
Līdzīgu ideju piedāvāja arī koncertzāle "Angārs", aicinot visus, kuri jau bija sagatavojuši Pitbull tēlam raksturīgās plikgalvas parūkas, nemest tās atkritumos, bet doties uz bezmaksas ballīti Tallinas ielā.
Tikmēr "Rīgas satiksme" informēja, ka līdz ar koncerta atcelšanu atcelti arī iepriekš plānotie 11. tramvaja un 48. autobusa papildreisi. Uzņēmums norādīja, ka abi maršruti kursēs pēc ierastā darba dienu kustības saraksta.
Jau vēstīts, ka Mežaparka Lielajā estrādē trešdien paredzētais amerikāņu repera "Pitbull" koncerts ir atcelts, paziņojuši organizatori.
Koncerta atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
"Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
"Pitbull" kontā ir miljardi straumējumu, simtiem zelta un platīna sertifikātu un starptautiski hiti, tostarp "Give Me Everything", "Timber", "International Love" un "Fireball".
"Pitbull" karjera sākās 2000. gadu sākumā, viņa daiļradē apvienojas hiphops, popmūzika, latino un deju ritmi, un viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Šakira, grupa "Gipsy Kings", Rikijs Martins un Enrike Iglesiass.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu