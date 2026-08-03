360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra”, gatavojoties doties mājās uz Latviju, Kaspara un Olgas Kambalu starpā izceļas domstarpības. Kamēr Olga cenšas pabeigt čemodāna krāmēšanu, Kaspars vēl vēlas uztaisīt pāris fotogrāfijas.
Olga neslēpj neizpratni, kāpēc tieši pirms došanās ceļā vīrs izdomājis sarīkot nelielu fotosesiju. Viņa smejoties atzīst, ka Kaspars katrai bildei pieiet ar īpašu rūpību un jau iepriekš izdomā, kā viss izskatīsies.
Tikmēr pats Kaspars steidzina sievu, jo uzskata, ka mantām jau sen vajadzēja būt sakravātām. “Tu trīs stundas saki, ko tev vajadzētu likt čemodānā,” viņš pārmet.
Olga gan nepiekrīt vīra pārmetumiem un norāda, ka viņš pārāk saasina situāciju. “Man liekas, tu nesaproti atšķirību starp pārmešanu un runāšanu,” viņa atbild, abu starpā izceļoties nelielai vārdu apmaiņai.
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