84 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais narkologs, psihiatrs un politiķis Jānis Strazdiņš, sociālajā tīklā "Facebook" svētdien paziņoja viņa meita Ieva Galvāne.
"Ar dziļām skumjām paziņoju, ka šodien mūžībā devies mans mīļais tēvs – narkologs, psihiatrs, vairāku Saeimas un Rīgas domes sasaukumu deputāts Jānis Strazdiņš (29.09.1941.–02.08.2026)," raksta Galvāne.
Viņa uzsver, ka tēvs bijis "izcils ārsts, psihiatrs un narkologs, kurš savu mūžu veltīja cilvēkiem un Latvijai".
Jānis Strazdiņš bija viens no pazīstamākajiem narkoloģijas un psihiatrijas speciālistiem Latvijā. Paralēli darbam medicīnā viņš ilgus gadus darbojās politikā, būdams vairāku Saeimas sasaukumu un Rīgas domes deputāts.
29. septembrī Strazdiņš būtu svinējis 85. dzimšanas dienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu