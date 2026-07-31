Kamēr daļa jauniešu vasarā atpūšas, citi izvēlējušies apgūt militāras prasmes, kas var noderēt ne tikai kara laukā, bet arī dzīvē. Alsviķu pagastā šobrīd notiek astotā no kopumā divpadsmit Jaunsardzes centra rīkotajām vasaras nometnēm. Tajās piedalās jaunieši, kuri skolā apgūst Valsts aizsardzības mācību un vēlas padziļināt savas zināšanas. Uz Alsviķiem aprunāties ar jauniešiem devās 360 Ziņas.
Desmit dienas armijas režīmā – to militārajā poligonā Alūksnes novadā piedzīvo 80 jaunieši, kuri piedalās pamata militāro prasmju nometnē. Nometnes dalībnieks Patriks Kovaļovs no Rīgas stāsta: “Es gribēju izpētīt, kāda ir dzīve armijā, jo es arī apsveru iespēju savu profesiju ar armiju saistīt.”
Jaunsargu instruktore Dace Kupreviča stāsta vairāk par nometnes kārtību: “Ir jābūt laicīgi uz brokastīm, ir ierobežota mazgāšanās, nodarbības. Disciplīna ir jūtama. Ja sākumā viņi domāja, ka ierindā var nākt un izklaidēties, tad nē, nē, mutes ciet un smuki ar kreiso kāju soļot. Desmit dienas tuvojas beigām, un ir jūtams progress.”
Nometnes dalībniece Madara Upeniece no Salaspils atklāj, ka nometne ir ļoti noderīga: “Dienas grafiks ir, bet ne ļoti stingrs, vienmēr ir kāds brītiņš, kad atpūsties. Te tiešām ir ļoti interesanti un ļoti daudz ko var iemācīties.”
Nometnē jaunieši apgūst militārās disciplīnas pamatus, kaujas iemaņas, šaušanu, orientēšanos apvidū un pilnveido zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā. Nometnes vadītājs Sandis Kļaviņš stāsta: “Jauniešu zināšanu un iemaņu kopums ir ļoti atšķirīgs, tāpat kā fiziskā sagatavotība, bet visi, kuri ir atbraukuši, ir ļoti, ļoti motivēti.”
Nometnes dalībniece Amanda Daniela Studente no Valkas uzskata, ka šāda iespēja jāizmanto katram: “Ne katrā valstī ir šāda nometne, un es ieteiktu pilnība visiem šo iespēju izmantot. Tu arī iepazīsti jaunus draugus vai pat otru pusīti, tā arī ir bijis.”
Arī Artis Nemainis no Rīgas uzskata, ka nometne ir vērtīga: “Tev tajās VAM mācībās skolā iedos zināšanas, bet tam vajag praktisko pielietojumu.”
Pēc nometnes jaunieši nekļūs par karavīriem, bet kļūs par pilsoņiem, kuri zinās kā rīkoties X stundā. Dace Kupreviča skaidro: “Tur nebūtu stress - kas man tagad jādara? Viņi uzreiz zinātu kas ir soma, ekipējums, ko mežā vajag un arī saņemot ieroci, zinās kā pielādēt.”
Šī nometne ir brīvprātīga un arī nākotnē neuzliek nekādas saistības, taču lielākā daļa atzīst, ka šī ir labākā vieta, lai saprastu vai saistīt savu karjeru ar militāro jomu.
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