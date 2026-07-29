Aicina ziedot Denali ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ārstēšanai un rehabilitācijai

Iedzīvotāji aicināti atbalstīt Ziemeļamerikas augstākās virsotnes Denali ekspedīcijas laikā smagi cietušā alpīnista Mārtiņa Bilzēna turpmāko ārstēšanas un rehabilitācijas procesu Latvijā, informē viņa tuvinieki.
Divus mēnešus pēc traģiskā kritiena Aļaskā Bilzēns ir atgriezies Latvijā, kur turpinās ārstēšanos un rehabilitāciju. Alpīnista ģimene pateicas ikvienam, kurš ziedoja līdzekļus un sniedza atbalstu, lai viņš varētu atgriezties mājās un turpināt atlabšanu.
Tuvinieki norāda, ka Bilzēna veselības stāvoklis divu mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi viņam atļāvuši veikt garo lidojumu no Ankoridžas uz Rīgu ar regulāro pasažieru reisu mediķa pavadībā.
"Mēs pateicamies par ikvienu ziedojumu un pausto atbalstu, kas ļāvis Mārtiņam atgriezties mājās, un esam pateicīgi ārstiem par līdz šim paveikto brīnumaino darbu Mārtiņa veselības labā," pauž ģimene.
Pēc kritiskā sākuma posma un pirmajām intensīvajā terapijā pavadītajām nedēļām Bilzēns ārstu uzraudzībā pakāpeniski atguvis ikdienai nepieciešamās spējas. Patlaban viņš spēj brīvi komunicēt un patstāvīgi kustēties, kā arī atgūst iemaņas staigāt.
Neraugoties uz būtiskiem veselības stāvokļa uzlabojumiem,
Bilzēnam vēl priekšā ilgs un finansiāli dārgs atveseļošanās process,
norāda ģimene. ASV mediķi, kuru uzraudzībā viņš pavadīja divus mēnešus, līdzšinējo atveseļošanās gaitu raksturojuši kā ļoti veiksmīgu. Latvijā alpīnists ārstēsies un piedalīsies rehabilitācijā atbilstoši ārstu norādījumiem.
Bilzēna atveseļošanos iespējams atbalstīt, ziedojot portālā "Ziedot.lv" ar internetbankas vai maksājumu kartes starpniecību. Ziedojumu var pārskaitīt arī uz fonda "Ziedot.lv" kontu, maksājuma mērķī norādot "Palīdzēsim Mārtiņam Bilzēnam".
Portāls "lsm.lv" vakar rakstīja, ka Latvijā otrdienas vakarā no Aļaskas atgriezies Latvijas alpīnistu grupas dalībnieks, smagi cietušais Bilzēns. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma.