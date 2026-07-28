Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) otrdien, 28. jūlijā, pulksten 18.00 aicina ikvienu uz simbolisku piemiņas brīdi, lai godinātu mūžībā aizgājušo pedagogu un Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāju Normundu Vamzi.
Kā sociālajā vietnē "Facebook" vēsta LMMDV, piemiņas brīdis notiks skolas pagalmā Alejas ielā 18.
Skola aicina kopīgi pieminēt ilggadējo kolēģi, pakavēties atmiņās un klusuma brīdī godināt Normunda Vamža piemiņu.
Uz piemiņas brīdi aicināts ikviens, kurš vēlas būt kopā un pieminēt Normundu Vamzi. Apmeklētāji aicināti līdzi ņemt baltas svecītes.
Jau vēstīts, ka aizvadītās nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti, informē Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Aizturētajam policistam pirmdien Kurzemes rajona tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu,
apstiprināja Iekšējās drošības birojs (IDB).
Aizturētais izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
Policijas priekšnieks izteica līdzjūtību bojāgājušā ģimenei, notikušo raksturojot kā briesmīgu traģēdiju. Viņš uzsvēra, ka aizturētajam par nodarīto būs jāatbild likumā noteiktajā kārtībā.
Ruks kategoriski noraidīja sociālajos medijos izteiktos apgalvojumus par Valsts policijas darbinieku mēģinājumiem "piesegt" kolēģi, tostarp atliekot alkohola ekspertīzes veikšanu.
"Esmu pārliecināts par Kurzemes reģiona un iecirkņa vadību — tur neviens neko piesegt nav mēģinājis," sacīja Ruks. Valsts policija pati veikusi sākotnējās procesuālās darbības un aizturējusi darbinieku.
Ruks nevarēja detalizēti komentēt konflikta izcelšanās iemeslus.
Pēc Ruka teiktā, iepriekš nekas nav liecinājis, ka konkrētajam policistam būtu alkohola atkarība vai citas ar uzvedību saistītas problēmas. Viņš dienestā savus pienākumus esot pildījis labi.
Valsts policijas priekšnieks skaidroja, ka katram policistam reizi gadā obligāti jāveic veselības pārbaude, tai skaitā jāapmeklē psihologs. Ja kolēģi pamana pazīmes, kas varētu liecināt par kādām problēmām, par tām ir jāziņo.
Ruks atzina, ka savā pieredzē ir saskāries ar gadījumiem, kad policijas darbinieki alkohola reibumā izdarījuši pārkāpumus, tomēr šādu gadījumu neesot daudz un disciplīna ar katru gadu uzlabojoties.
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