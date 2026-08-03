No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad pirmajā pusgadā izlietoti 9,214 miljoni eiro jeb 10,4% no šā gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija.
Tostarp pirmajā ceturksnī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika ielietoti 2,975 miljoni eiro, kas veidoja 3,4% no plānotā finansējuma, bet otrajā ceturksnī — 6,239 miljoni eiro, kas ir 7,1% no plānotā finansējuma.
2026. gada pirmajā pusgadā atbalstīti kopumā 45 resoru pieprasījumi par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tostarp pirmajā ceturksnī — 20, bet otrajā ceturksnī — 25.
Pirmajā pusgadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2,901 miljons eiro piešķirts sešiem Zemkopības ministrijas pieprasījumiem, 2,28 miljoni eiro piešķirti septiņiem Satiksmes ministrijas pieprasījumiem, bet 1,067 miljoni eiro piešķirti pieciem Finanšu ministrijas pieprasījumiem.
Vienlaikus vienam Kultūras ministrijas pieprasījumam piešķirti 780 600 eiro, deviņiem Ārlietu ministrijas pieprasījumiem — 765 100 eiro, pieciem Iekšlietu ministrijas pieprasījumiem — 731 100 eiro, trim Ministru kabineta pieprasījumiem — 288 300 eiro, Aizsardzības ministrijas pieprasījumiem — 184 700 eiro, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas četriem pieprasījumiem — 136 400 eiro, vienam Veselības ministrijas pieprasījumam — 39 300 eiro, diviem Labklājības ministrijas pieprasījumiem — 30 000 eiro un vienam Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījumam — 11 000 eiro.
Kopumā 2026. gada budžetā programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzēti 88,3 miljoni eiro, kas ir par 21,4 miljoniem eiro mazāk nekā 2025. gadā.
Līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai, un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija.
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