Maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti vainojami tajā, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā masveidā ieradās nelegālie imigranti, svētdien norādīja Marokas Iekšlietu ministrija.
Nelegālās imigrācijas vilni sekmēja arī Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ, pauda ministrija.
Saskaņā ar Spānijas oficiālajām aplēsēm līdz piektdienai no Marokas Seutā, pilsētā ar 85 000 iedzīvotāju, bija ieceļojuši kopumā 50 000 līdz 60 000 nelegālo imigrantu.
Marokas ministrija pauda, ka nelegālo imigrantu skaits, kas bija devies uz Seutu, ir 40 000, bet vēl 1135 cilvēki devušies uz Melilju — otru Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvu.
Maroka norādīja, ka bojāgājušo skaits ir 11, savukārt Spānijas iestādes paziņoja, ka vismaz 72 cilvēki ir gājuši bojā, mēģinot šķērsot robežu ar Seutu.
Marokas varasiestādes turpina sadarboties ar Spāniju, lai pārbaudītu ziņojumus par bojāgājušajiem Seutā, noskaidrotu personu identitāti un pilsonību, norādīja ministrija.
Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress piektdienas vakarā paziņoja, ka gandrīz visi nelegālie imigranti, kas pēdējo dienu laikā bija ielauzušies Seutā, to ir atstājuši un atgriezušies Marokā.
Atbildot uz kritiku no pārējo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu puses, ministrs paziņoja, ka Šengenas zonas integritāte ir saglabāta un ka nebija iespējams no Seutas iekļūt kontinentālajā Spānijā bez personas identifikācijas dokumentiem.
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