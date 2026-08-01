Popmūziķe Ariana Grande iesniegusi prasību Losandželosas tiesā pret pagaidām neidentificētiem hakeriem, apsūdzot viņus neizdotu dziesmu, fotogrāfiju un videoierakstu zādzībā un izplatīšanā. Prasībā norādīts, ka uzbrucēji vairāku gadu garumā mērķtiecīgi ieguvuši piekļuvi mākslinieces līdzstrādnieku digitālajiem kontiem un ierīcēm, lai iegūtu privātu un nepublicētu saturu.
Tiesas dokumentos apgalvots, ka hakeri izmantojuši pikšķerēšanas shēmas un citus kiberuzbrukumu paņēmienus, lai piekļūtu fotogrāfu un producentu kontiem. Pēc tam iegūtie materiāli, tostarp neizdotas dziesmas, ierakstu sesiju video un fotogrāfijas, esot pārdoti par ievērojamām naudas summām.
Prasībā norādīts, ka kopš Grandes muzikālās karjeras sākuma 2011. gadā internetā nonākuši simtiem nepublicētu materiālu. 2023. gadā vien nopludinātas 45 līdz tam neizdotas dziesmas. Dokumentos minēts arī, ka iepriekš uzlauzts fotogrāfa "Dropbox" konts, bet vēlāk hakeri ieguvuši piekļuvi producenta ierīcei, kurā atradušies neizdoti ieraksti, demo versijas un video no ierakstu sesijām. Savukārt citā gadījumā uzbrucēji, uzdodoties par fotogrāfu, panākuši, ka viņiem tiek nosūtītas nepublicētas Grandes fotogrāfijas.
Mākslinieces juristi norāda, ka prasības mērķis ir noskaidrot pagaidām nezināmo personu identitāti un saukt tās pie atbildības. Tiesas dokumentos uzsvērts, ka "Arianai Grandei ir būtiski noskaidrot šo pašlaik nezināmo personu identitāti, lai sauktu tās pie atbildības par viņu aizskarošo un nosodāmo rīcību".
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