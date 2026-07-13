"Tour de France" velobrauciens noslēdzies ar kārtējo – piekto – slovēņa Tadeja Pogačara triumfu, taču tukšā nav palicis arī carnikavietis Toms Skujiņš, kura pārstāvētā "Lidl-Trek" tika apbalvota kā labākā prestižo daudzdienu sacensību komanda.
Pogačars kopvērtējumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, tuvāko sekotāju beļģi Remko Evenepūlu pārspējot par 6:26 minūtēm. Slovēnis šogad uzvarēja piecos posmos, vēl trīs reizes bija otrais un reizi trešais. Pēc finiša Pogačars sacīja, ka šī gada sacīkstēs guvis lielāku baudījumu par citām reizēm, jo daudz palīdzējis arī savam 22 gadus vecajam komandas biedram Isākam del Toro no Meksikas, kurš kopvērtējumā ieņēma trešo vietu un bija labākais jauno braucēju konkurencē.
Tikmēr par labāko sprinteri tika kronēts Skujiņa komandas biedrs dānis Mads Pedersens, bet kalna karaļa tituls tika ekvadorietim Ričardam Karapasam, kurš to izrāva pēdējos trīs kalnu posmos, divos no tiem uzvarot. Uz goda pjedestāla kāpa arī Toms Skujiņš, kopā ar pārējiem septiņiem "Lidl-Trek" braucējiem saņemot piemiņas medaļas, jo viņi bija labākā komanda (katrā etapā tiek summēti trīs komandas labāko braucēju rezultāti). "Lidlieši" par gandrīz 37 minūtēm pārspēja Pogačaru un viņa "UEA Emirates" komandas biedrus. Individuāli Skujiņam kopvērtējumā 94. vieta, bet otrs latvietis šī gada tūrē Krists Neilands ieņēma 134. pozīciju. Finišu Elizejas laukos Parīzē sasniedza 158 no 184 dalībniekiem.
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