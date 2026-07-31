Ultrariteņbraucējs Arvis Sprude šodien Rīgā sāks mēģinājumu sasniegt Ginesa rekordu ar velosipēdu septiņu dienu laikā nobrauktos kilometros.
Starts rekorda mēģinājumam Biķernieku trases Meža aplī tiks dots plkst. 19.
Ginesa rekorda labojuma mēģinājums noritēs trīs posmos. Pirmais no tiem būs nepārtraukts 24 stundu brauciens Biķernieku trasē ar mērķi labot Latvijas rekordu. Otrais būs Everesta augstuma sasniegšana Siguldas kalnā, kas ilgs aptuveni divas dienas, braucot augšā un lejā pa kalnainu apvidu, līdz nobrauktā distance sasniegs Everesta augstumu - 8848,86 metrus. Savukārt trešajā posmā Sprude dosies braucienā pa šoseju līdz Kuldīgai, lai mērotu atlikušo distanci no plānotajiem 4000 kilometru.
Ultrariteņbraucējs un Ginesa rekordists Sprude jaunu Ginesa rekorda mēģinājumu apvienos ar sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu - atbalstu SOS Bērnu ciematu programmai "Kalniem pāri", kas sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem pēc tuvinieka zaudējuma.
Par godu Ginesa rekorda mēģinājumam kafijas grauzdēšanas uzņēmums SIA "King Coffee Service", kas strādā ar zīmolu "Rocket Bean", īpaši Sprudem ir radījis auksti brūvētu kafijas dzērienu ar augstu kofeīna saturu "Fuel the Impossible". No tā pārdošanas gūtie ienākumi pēc ražošanas izmaksu segšanas tiks ziedoti SOS Bērnu ciematu programmas "Kalniem pāri" atbalstam.
Sprude ir sporta skolotājs, ultramaratonists, velobraucējs, projekta "Esi piemērs!" autors un "Trīs Zvaigžņu balvas sportā" ieguvējs 2025. gadā nominācijā "Gada sporta skolotājs".
Viņš jau ir sasniedzis divus Ginesa rekordus septiņu dienu braukšanā ar velosipēdu. Viņa pašreizējais 2024. gadā sasniegtais rekords ir 3819,86 kilometri.
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