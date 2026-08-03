IeM rosina slēgt vienīgo auto robežšķērsošanas vietu uz Baltkrieviju

Iekšlietu ministrija (IeM) rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" darbību, liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts.
Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas auto transports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs.
Pāternieki patlaban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Pasažieri ar lidmašīnām uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus, noskaidroja aģentūra LETA.
Patlaban valdības lēmuma projekts iesniegts saskaņošanai. Projekts ir iesniedzams izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā.
Tas nepieciešams, lai garantētu valsts neaizskaramību, novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, radītu vēl labvēlīgākus apstākļus Valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu pienākumu izpildei nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas novēršanā, kā arī optimizētu Valsts robežsardzes rīcībā esošos resursus krīzes apstākļos, norāda IeM.
Ministrija norāda, ka faktiski nelegālās migrācijas spiediens joprojām ir nemainīgs un augsts un prasa ievērojamu Valsts robežsardzes un citu dienestu resursu. Ilgstošais pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīms ir radījis ilgstošu paaugstinātu slodzi Valsts robežsardzes personālam.
Esošo cilvēkresursu kapacitāte ir ierobežota, lai vienlaikus nodrošinātu divus kritiskus uzdevumus: pilnvērtīgu kontroles veikšanu robežšķērsošanas punktos un fizisku "zaļās" robežas apsardzību.
Saskaņā ar likumu, izsludinot pastiprinātu robežapsardzības sistēmas darbības režīmu, Ministru kabinetam ir tiesības visā pierobežā vai tās daļā noteikt vienu vai vairākus pasākumus, tostarp paredzēt konkrētu robežšķērsošanas vietu darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu.
IeM norāda, ka
Baltkrievija ilgstoši turpina pieļaut un veicināt nekontrolētu trešo personu valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu,
tādējādi apzināti radot savas kaimiņvalsts — Latvijas — drošības apdraudējumu, kas tostarp izpaužas kā nepamatota administratīvās slodzes radīšana valsts resursiem.