Nedēļas nogalē – no šodienas, 31. jūlija, līdz svētdienai, 2. augustam, jau 33. reizi Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par mājvietu izcilajam mūzikas notikumam Latvijā – Starptautiskajiem Opermūzikas svētkiem. Sestdienas vakarā gaidāms to centrālais notikums – Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" oriģināliestudējums Edmunda Freiberga režijā.

Galvenajā – Čo-Čo-sanas – lomā – izcilā Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste Jūlija Vasiļjeva, bet Pinkertona tēlā pirmoreiz uz Siguldas svētku skatuves kāps Iraklijs Kahidze (Gruzija). Lomās – LNO solisti Jānis Apeinis, Ilona Bagele, Andris Kipļuks, Kalvis Kalniņš, Krišjānis Norvelis, Kārlis Saržants, Linda Pētersone un citi. Iestudējuma scenogrāfs – Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece – Madara Botmane, diriģents – Jānis Liepiņš, piedaloties festivāla korim un orķestrim.

"Latvijas Avīze" sarunai par svētkiem, opermūziku un vienmēr klātesošo teātri uzrunāja Starptautisko Opermūzikas svētku nu jau astoņkārtējo režisoru Edmundu Freibergu.

Esat viens no Siguldas opersvētku iemīļotākajiem režisoriem. Cik daudz to ir bijis?

E. Freibergs: Kopā skaitot, nu būs astoņas operas. Tas ir daudz, pirmā bija Džuzepes Verdi "Traviata", tad nāca "Otello", tad Žorža Bizē "Karmena", sekoja Verdi "Masku balle", Džakomo Pučīni "Bohēma", Umberto Džordano "Andrē Šenjē", mani septītie Opermūzikas svētki bija ar Šarla Guno "Faustu", un tagad pienākusi kārta astotajiem.

Toreiz, 2012. g

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