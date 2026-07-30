Svētdien no rīta bija jāstrādā, un es laikus devos mājas. Tai dienā man nebija savākti arī 10 000 noieto soļu, ko vienmēr cenšos izdarīt. Iekāpu 7. tramvajā un izkāpu pie Operas. Jauks, silts vakars un arī soļi jāsavāc, jāizvēdina galva. Dzīvoju Klusajā centrā. Nolēmu iet kājām, ko biežu daru. Gāju pāri tiltiņam pa skvēriņu Latvijas Universitātes virzienā. Bija nedaudz pirms pusnakts. Pretim nāca divi indiešu vai pakistāņu paskata vīrieši, vecumā līdz 25 gadiem, jaunas sejas, viens nedaudz īsāks par mani, otrs pavisam īss (G. Vilcānei ir 40 gadi un 180 cm augums. – A. D.). Sapratu, ka

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