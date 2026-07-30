Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 7,7%, bet 95. markas benzīna vidējā cena — par 4%, liecina Eiropas Komisijas (EK) apkopotie dati.
Šonedēļ publiskotā EK informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 20. līdz 26. jūlijam maksāja vidēji 1,885 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija 1,812 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas — 1,768 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,936 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija 1,798 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš — 1,705 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 25,1%, bet dīzeļdegvielas — par 29,9%.
1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai — no 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Sākotnēji samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai bija plānots piemērot līdz šā gada 30. jūnijam, taču koalīcijas partijas vienojās samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai saglabāt līdz šā gada beigām.
Dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. jūnija līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam — 2,108 eiro par litru.
EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām
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