Dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kurš jau ilgi pazīstams arī kā "dziedošais policists", jau aptuveni gadu strādā citā nozarē. Viņš stāsta, ka šīs pārmaiņas ļāvušas daudz veiksmīgāk apvienot pamatdarbu ar muzicēšanu un koncertēšanu, raksta žurnāls "Privātā Dzīve".
Puzikovs atklāj, ka Valsts policijā nostrādājis 16 gadus, taču šo posmu ir noslēdzis. Viņš stāsta, ka jau gadu darbojas nekustamo īpašumu jomā.
Jaunais darbs sniedz daudz lielāku elastību nekā iepriekšējais. Viņš norāda, ka tagad strādā tikai darbdienās, bet policijā nacās strādāt arī naktsmaiņās un dežurēt arī 24 stundas no vietas.
Puzikovs uzsver — lai arī darbu policijā ir atstājis, saikne ar šo profesiju nav zudusi. Viņš uzskata, ka cilvēks, kurš reiz strādājis policijā, šīs profesijas vērtības saglabā sevī visu mūžu, tāpēc arī turpmāk viņu var dēvēt par "dziedošo policistu".
Dziedošais policists norāda, ka par policijā pavadītajiem gadiem viņam saglabājušās tikai pozitīvas atmiņas. Viņš uzskata, ka tas bijis interesants un vērtīgs dzīves posms, turklāt ar savu piemēru viņš esot iedvesmojis daudzus cilvēkus izvēlēties policista profesiju.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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