360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra” latgaliete Margarita Kolosova dodas ciemos pie sena drauga Jāņa, Šmakovkas īpašnieka, kurš savulaik, tāpat kā viņa, cīnījies ar alkohola atkarību. Abu saruna ātri vien ievirzās ļoti personiskā gultnē – viņi atklāti pārrunā savu pieredzi, ikdienas attiecības ar alkoholu un to, kā dzīve mainījusies pēc atkarības pārvarēšanas.
Sarunā Margarita atzīst, ka jau ilgu laiku pārstājusi lietot alkoholu un nav izjutusi paģiras. Pēc dēla piekaušanas sieviete arī nolēma no alkohola turēties pa gabalu: “Ja es būtu dzērusi, mani neviens neapturētu.”
Margarita norāda – arī alus katru vakaru ir alkoholisms: “Varbūt tev alus neliekas nekas īpašs, bet tas jau tev ieiet kā rutīna. ”
Tāpat Margarita uzsver, ka nevēlas nosodīt citus par viņu izvēlēm. “Katrs izvēlas, ko viņš izvēlas. Man no tā nav ne silts, ne auksts,” viņa saka. Taču šova zvaigzne atklāti kritizē dzērājšoferus. Kolosova ir pārliecināta, ka šādos jautājumos kompromisu nevar būt.
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