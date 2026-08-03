Neskatoties uz samilzušām problēmām iestādē, Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!") cer nodrošināt jaunu bāriņtiesas vadību un iestādes darbu, pirmdien žurnālistiem sacīja politiķis.
Aizvadītajā nedēļā pilsētas dome skatīja bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilzes Mangusas iesniegumu par atbrīvošanu no amata. Viņa darbu pilsētas bāriņtiesā sāka tikai maijā.
Domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Imants Konutis (LPV) sēdē sacīja, ka jaunā vadītāja nespēja tikt galā ar iepriekšējās bāriņtiesas vadības ielaistām lietām, ir padevusies fiziski un emocionāli. Deputāts sacīja, ka izpildīt aktuālos un nepadarītos darbus Mangusai ir bijusi pārāk liela slodze, lai arī viņa ir profesionāle.
Domes sēdē izskanēja, ka kopš 2022. gada, kad bija jāievieš bāriņtiesu informācijas sistēma, daudzi dokumenti joprojām sistēmā nebija ievadīti, daļa iesniegumu vispār nav bijusi reģistrēta un par to esamību uzzina tikai tad, kad iesnieguma autors jau ierodas ar sūdzību par iesnieguma neizskatīšanu. Daģis sacīja, ka viņu pirmajā vizītē bāriņtiesā aptuveni pirms gada pārsteidzis, ka dokumenti esot glabāti kastēs un skapjos, nenodrošinot to elektronisko apriti.
Kad jaunā vadītāja ziņojusi par ārkārtējo situāciju bāriņtiesā, pašvaldība esot piesaistījusi darbiniekus no administrācijas, piešķirts arī papildu finansējums, sacīja Daģis.
Taču joprojām bāriņtiesas štats nav nokomplektēts, lai gan lemtspēja tiek nodrošināta.
Saskaņā ar pašvaldības mājaslapā publiskoto informāciju bāriņtiesai pašlaik tiek meklēts ne tikai priekšsēdētājs un vietnieks, bet arī psihologs, bāriņtiesas loceklis un locekļa palīgi.
Komentējot izskanējušo informāciju, pirmdien Daģis sacīja, ka konkursos uz bāriņtiesas vadību piesakās speciālisti ar pieredzi attiecīgajā jomā, tāpēc nebūs nepieciešams apmācību periods. "Domāju, ka situācija nebūs tik slikta. Svarīgākais ir nodrošināt aktuālos darbus un kārtot vecos parādus," uzsvēra pilsētas mērs.
Viņš arī apgalvoja, ka bāriņtiesas darbs un bērnu tiesību ievērošana tiek nodrošināta.
Pašvaldība pašlaik konkursā meklē gan bāriņtiesas priekšsēdētāju, gan tā vietnieku. Bāriņtiesas vadītājam piedāvātais atalgojums ir 2714 eiro, bet viņa vietniekam — 2173 eiro.
Iepriekš Daģis, komentējot bāriņtiesas darbu, iesaistoties kāda pilsētas skolēna problēmsituācijas risināšanā Ozolnieku vidusskolā, žurnālistiem sacīja, ka par pilsētas bāriņtiesas darbu pagājušajā gadā bija sūdzības arī no valsts institūcijām. "Skaidrs, ka tā darbība nav bijusi ideāla," vērtēja Daģis.
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