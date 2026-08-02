Francijas pilsonim, kurš Singapūrā nolaizīja salmiņu no svaigi spiestas apelsīnu sulas automāta un ievietoja to atpakaļ dozatorā, bet notikušo publicēja video sociālajos medijos, tiesa piespriedusi 600 Singapūras dolāru (aptuveni 466 eiro) naudas sodu. Deviņpadsmit gadus vecais Didjē Gaspārs Ouens Maksimiljēns tiesā atzina savu vainu apsūdzībā par sabiedriskās kārtības traucēšanu, vēsta ārvalstu mediji.
Incidents notika šā gada 12. martā kādā tirdzniecības centrā Singapūrā. Jaunietis savu rīcību nofilmēja un publicēja sociālajā vietnē "Instagram", kur video īsā laikā guva plašu uzmanību un izraisīja sašutumu. Pēc tam pret viņu tika celta apsūdzība.
Prokuratūra tiesā norādīja, ka jaunieša rīcība bija iepriekš izplānots sociālo mediju triks, kas varēja mazināt sabiedrības uzticēšanos pārtikas automātu higiēnai. Vienlaikus apsūdzība atzina, ka nodarījums vērtējams kā salīdzinoši mazāk smags, jo neviens cits cilvēks konkrēto salmiņu neizmantoja un netika konstatēts faktisks kaitējums. Tiesa ņēma vērā arī to, ka apsūdzētais vainu atzina jau pirmajā iespējamajā brīdī.
Aizstāvība skaidroja, ka Maksimiljēns nožēlo notikušo un pēc video uzņemšanas pats izmantojis nolaizīto salmiņu sava dzēriena izdzeršanai, tādēļ tas neesot bijis paredzēts citiem klientiem. Advokāts Kalidass Murugajans tiesā sacīja, ka viņa klients "patiesi nožēlo visas radītās nepatikšanas".
Par sabiedriskās kārtības traucēšanu Singapūrā iespējams piespriest līdz 2000 Singapūras dolāru lielu naudas sodu, brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai abus sodus vienlaikus.
Uzņēmums "iJooz", kuram pieder sulas automāts, pēc incidenta nomainīja visus 500 automātā esošos salmiņus un dezinficēja iekārtu. Uzņēmums arī paziņoja, ka turpmāk plāno ieviest papildu drošības risinājumus, tostarp individuāli iepakotus salmiņus un dozatorus, kas atvērsies tikai pēc pirkuma veikšanas.
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